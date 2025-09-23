Xây dựng Côn Sơn, Kiếp Bạc thành khu du lịch tầm quốc tế

Chiều 23-9, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về lễ hội mùa Thu Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2025. Lễ hội dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 12-10.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, lễ hội mùa Thu Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2025 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu đầu tiên của TP Hải Phòng sau sáp nhập, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Đồng thời, sự kiện là dịp vinh danh, quảng bá, tuyên truyền sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Điều này, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Quang cảnh buổi họp báo

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng thông tin, thông qua các hoạt động tại lễ hội, địa phương giới thiệu, quảng bá tài nguyên du lịch, xúc tiến du lịch, thương mại, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc; định hướng xây dựng Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Điểm nhấn của lễ hội năm nay tập trung vào ngày 7-10 với các hoạt động lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa Thu Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2025; khai hội mùa Thu năm 2025, chào mừng, tuyên truyền, quảng bá sự kiện Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản” với điểm nhất là lễ khai ấn Đức Thánh Trần.

Theo lão đạo Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng, nét mới lễ hội năm nay, tại khu di tích Kiếp Bạc, không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc đến sông Lục Đầu. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ca, múa nhạc, xiếc và nghệ thuật thị giác 3D mapping-layer mapping… hiện đại, tái hiện chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần, đặc biệt là của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương, trên mảnh đất Vạn Kiếp…

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VT-TT-DL TP Hải Phòng thông tin về lễ hội mùa thu Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2025

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội, diễn ra tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại với khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại, các sản phẩm OCOP, nông sản, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc sắc của các địa phương trong và ngoài TP Hải Phòng.

ĐỖ TRUNG