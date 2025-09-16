Phường Vũng Tàu (TPHCM): Tạo điểm đến an toàn, sạch đẹp để phục vụ người dân và du khách

Từ dịp Lễ 2-9 đến nay, lượng người đến vui chơi, tham quan tại công viên tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực tháp Tam Thắng – điểm nhấn cảnh quan thuộc dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Tuy nhiên, tình trạng xả rác, đi xe máy vào công viên đã phát sinh, gây phản cảm.
Dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện, vận hành tạm một số hạng mục như công viên, chưa chính thức bàn giao cho đơn vị quản lý. Trước thực tế phát sinh, chính quyền phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp như: Tổ chức các bãi giữ xe máy tạm thời; Tăng cường lực lượng vệ sinh môi trường, duy trì không gian sạch sẽ; Kêu gọi người dân, du khách không xả rác ra công viên, bãi biển khi ghé thăm, vui chơi giải trí.
Theo ghi nhận sáng 16-9, công viên cơ bản thông thoáng, sạch đẹp. Tuy nhiên, tại một số khu vực như bãi cỏ, ghế ngắm biển, bãi cát vẫn còn rác thải như chai nhựa, ly dùng một lần, vỏ hộp sữa... UBND phường cho biết sẽ tiếp tục huy động các tổ chức, câu lạc bộ tham gia dọn vệ sinh trong những ngày tới.
Về giá giữ xe máy, hiện đã thống nhất áp dụng theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây:
- 4.000 đồng/xe (ban ngày)
- 6.000 đồng/xe (ban đêm)
- Riêng cuối tuần, giá tăng thêm 1.000 đồng/xe so với ngày thường.