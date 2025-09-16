Phường Vũng Tàu (TPHCM): Tạo điểm đến an toàn, sạch đẹp để phục vụ người dân và du khách

Kinh tế

Ngày 16-9, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đang triển khai kế hoạch phối hợp giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường tại công viên Thùy Vân – khu vực Bãi Sau, nhằm xây dựng điểm đến an toàn, sạch đẹp phục vụ người dân và du khách.

Từ dịp Lễ 2-9 đến nay, lượng người đến vui chơi, tham quan tại công viên tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực tháp Tam Thắng – điểm nhấn cảnh quan thuộc dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Tuy nhiên, tình trạng xả rác, đi xe máy vào công viên đã phát sinh, gây phản cảm.

Du khách check-in tháp Tam Thắng từ sáng sớm

Dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện, vận hành tạm một số hạng mục như công viên, chưa chính thức bàn giao cho đơn vị quản lý. Trước thực tế phát sinh, chính quyền phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp như: Tổ chức các bãi giữ xe máy tạm thời; Tăng cường lực lượng vệ sinh môi trường, duy trì không gian sạch sẽ; Kêu gọi người dân, du khách không xả rác ra công viên, bãi biển khi ghé thăm, vui chơi giải trí.

Bãi biển TPHCM sạch sẽ, thoáng mát mời gọi du khách
Thảm xanh trong công viên là nơi lý tưởng của người dân đi tập thể dục mỗi ngày
Không gian mở của công viên giúp mọi người dễ dàng tiếp cận từ mọi hướng

Theo ghi nhận sáng 16-9, công viên cơ bản thông thoáng, sạch đẹp. Tuy nhiên, tại một số khu vực như bãi cỏ, ghế ngắm biển, bãi cát vẫn còn rác thải như chai nhựa, ly dùng một lần, vỏ hộp sữa... UBND phường cho biết sẽ tiếp tục huy động các tổ chức, câu lạc bộ tham gia dọn vệ sinh trong những ngày tới.

Chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường để tạo không gian sạch sẽ cho người dân và du khách đến với Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Về giá giữ xe máy, hiện đã thống nhất áp dụng theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây:

- 4.000 đồng/xe (ban ngày)

- 6.000 đồng/xe (ban đêm)

- Riêng cuối tuần, giá tăng thêm 1.000 đồng/xe so với ngày thường.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Tháp Tam Thắng Tam Thắng Nghị quyết số 14 Xả rác Điểm trông giữ xe Thoáng mát Vui chơi giải trí Công viên Ghé thăm Bao thuốc lá

