Vietnam Phở Festival 2025 sẽ diễn ra tại Singapore

Chiều 19-9, tại TPHCM, Ban Tổ chức công bố Lễ hội Phở Việt Nam 2025 (Vietnam Phở Festival) sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19-10 tại Singapore.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Báo Tuổi Trẻ, Saigontourist Group phối hợp với Sở Công thương TPHCM tổ chức.

Thông điệp “Phở – Enjoying together, growing together” (Phở - Gắn kết sẻ chia, đồng hành vươn xa), với mong muốn giới thiệu phở không chỉ là một món ăn đặc trưng của người Việt, mà còn là sứ giả văn hóa, cầu nối gắn kết tình hữu nghị.

Các đại biểu tham dự cuộc họp chiều 19-9

Điểm nhấn của lễ hội là không gian ẩm thực, nơi du khách được thưởng thức phở chính hiệu do những đầu bếp hàng đầu Việt Nam chế biến. Dàn bếp chính đến từ các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist (Rex, Majestic, Grand, Caravelle) cùng các thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Ta, Phở Phú Gia, Phở Vượng, Bà Bán Phở tạo nên sự phong phú trong hương vị và cách thưởng thức. Ngoài phở, còn có nhiều món truyền thống khác, góp phần giới thiệu “bản hòa ca ẩm thực” Việt Nam.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đồng Trưởng Ban chỉ đạo, cho biết, trong từng bát phở có câu chuyện về kinh tế, lịch sử, văn hóa, tình người và khát vọng phát triển. Từ sự gắn kết ấy, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư.

Tiếp nối tinh thần đó, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC là liên doanh giữa Saigontourist Group và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng), chia sẻ rằng đây là dịp quảng bá tinh hoa ẩm thực, đồng thời là cầu nối văn hóa, góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước.

Phở Việt Nam được quảng bá tại Nhật Bản vào năm 2024

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM nhận định, Singapore là một trong những thị trường quan trọng để quảng bá các mặt hàng từ bột gạo... Người kinh doanh ở đây rất nhanh nhạy, là cầu nối cho thị trường Singapore với các nước trong khu vực.

Song song với lễ hội, Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Việt Nam – Singapore 2025 cũng sẽ diễn ra, dự kiến thu hút khoảng 150 doanh nghiệp hai nước, tập trung vào các lĩnh vực chế biến, logistics xanh, du lịch, thương mại điện tử...

Khách Nhật Bản háo hức đợi thưởng thức Phở Việt năm 2024

Dịp này, lễ hội cũng tổ chức cuộc thi “Đi tìm người nấu Phở ngon 2025” do Báo Tuổi Trẻ và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức. Cuộc thi thu hút 28 thí sinh từ nhiều vùng miền, trải qua các vòng thi khắt khe với phần nấu nước dùng xuyên đêm để chấm điểm. 5 đầu bếp đoạt giải Hoa hồi vàng sẽ cùng đoàn nghệ nhân sang Singapore, trực tiếp giao lưu và quảng bá phở Việt tại sự kiện.

“Vietnam Phở Festival” khởi nguồn từ “Ngày của Phở” 12-12, được tổ chức thường niên từ năm 2017. Sau Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024), điểm đến năm nay tại Singapore tiếp tục góp phần lan tỏa phở Việt ra thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hiếu khách và giàu bản sắc.

THI HỒNG