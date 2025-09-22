TPHCM sẽ thành “cửa ngõ” của du khách quốc tế

Sau hợp nhất, TPHCM mang diện mạo mới và tiềm năng phát triển bứt phá. Một bức tranh du lịch đa sắc màu đang mở ra. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, về giải pháp để TPHCM khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong khu vực của du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

PHÓNG VIÊN: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM có diện tích trên 6.772km2, với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Bà có thể phân tích cụ thể hơn về cơ hội lớn này của thành phố?

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM NGUYỄN THỊ ÁNH HOA: Thành phố nay không chỉ là trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ lớn nhất nước mà còn sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đa dạng.

Điển hình như: có nội đô lịch sử với các phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn…, nơi hội tụ di sản kiến trúc, các trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa, nghệ thuật.

Ở đây, đang phát triển mạnh các sản phẩm đặc trưng, như: city tour, ngắm nội đô bằng xe buýt 2 tầng, ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, du thuyền kết hợp ẩm thực đêm, vốn đã trở thành một thương hiệu riêng của thành phố.

Khi đi ra các vùng lân cận, du khách sẽ được trải nghiệm một bức tranh đa sắc màu. Bình Dương nổi bật với du lịch công nghiệp, tham quan làng nghề gốm sứ, mộc mỹ nghệ. Vũng Tàu là “thiên đường” du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp, Côn Đảo sẽ trở thành điểm đến giàu sức hút, nơi du khách có thể ngắm rùa đẻ trứng vào ban đêm, trải nghiệm du lịch sinh thái rừng - biển kết hợp tâm linh.

Tàu du lịch đêm trên sông Sài Gòn, giữa lòng TPHCM rực rỡ ánh đèn

Theo bà đâu là những giải pháp mang tính chiến lược mà ngành du lịch TPHCM cần tập trung trong giai đoạn tới?

TPHCM xác định các trụ cột chiến lược để phát triển ngành du lịch, trong đó có nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ, ưu tiên giao thông kết nối. Trong năm nay, hạ tầng giao thông của TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi lớn cho phát triển du lịch.

Song song đó, ngành du lịch nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như: tour trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố, mở rộng bến cảng du lịch. Tiếp đến, phát triển mạnh du lịch về đêm. Mục tiêu của TPHCM là trở thành “thủ phủ du lịch đêm của Đông Nam Á”.

Ngoài các phố đi bộ Bùi Viện, Nguyễn Huệ, TPHCM đang hình thành các phố ẩm thực về đêm, chợ đêm chuyên đề, kết hợp trình diễn nghệ thuật, nhạc nước, ánh sáng.

Song song đó, ngành du lịch tập trung chuyển đổi số và quảng bá quốc tế. Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2025 mới đây thu hút hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và trên 46.000 lượt khách tham quan, người mua...

Đồng thời, lần đầu tiên TPHCM đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) và vinh dự nhận Giải thưởng Tiếp thị Du lịch TPO BEST AWARDS 2025 với chiến dịch “Tìm đúng chất, chạm đúng cảm” (Find Your Vibes).

Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để du lịch TPHCM tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, tận dụng nền tảng số để quảng bá điểm đến ra thế giới.

TPHCM sau sáp nhập sẽ đứng ở đâu trên “bản đồ du lịch” khu vực và thế giới, thưa bà?

TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hàng đầu khu vực. Theo đó, trong 10-15 năm tới sẽ thuộc nhóm những điểm đến đô thị hấp dẫn của châu Á, có thể sánh vai cùng Bangkok (Thái Lan), Singapore hay Kuala Lumpur (Malaysia).

Điều này hoàn toàn khả thi, bởi TPHCM sở hữu nhiều lợi thế: vị trí trung tâm, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, thị trường hơn 14 triệu dân năng động, sức mua dồi dào và sản phẩm đa dạng. Dù mang dáng dấp một siêu đô thị hiện đại mà nhưng giữ được bản sắc văn hóa, lịch sử.

Đoàn phóng viên quốc tế tham quan TPHCM đầu tháng 9-2025. Ảnh: LINH THÙY

Tầm nhìn của ngành là đưa TPHCM thành điểm đến đa sắc màu, sống động cả ngày lẫn đêm, đáp ứng mọi nhu cầu từ du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, đến du lịch thể thao, giải trí cao cấp. Quan trọng hơn, TPHCM sẽ trở thành “cửa ngõ” để du khách quốc tế đến rồi tỏa đi khắp Việt Nam và Đông Nam Á.

Với lợi thế không gian mới, cộng hưởng cùng những giải pháp chiến lược và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch thành phố hứa hẹn sẽ tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tương lai gần.

Với tiến độ hiện nay, liệu ngành du lịch TPHCM có khả năng đạt hoặc vượt kế hoạch không và cách phân vùng du lịch mới sẽ đóng góp ra sao, thưa bà? Trong 8 tháng năm 2025, TPHCM đã đón hơn 4,3 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 26 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 125.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy sản phẩm du lịch ngày càng hấp dẫn và có giá trị gia tăng cao. Ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu cả năm 2025 sẽ đón từ 8,5-10 triệu lượt khách quốc tế, 40-50 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu du lịch từ 260.000-290.000 tỷ đồng. Với tiến độ hiện nay, tôi tin rằng TPHCM hoàn toàn có thể đạt kế hoạch. Điều quan trọng hơn là cách phân vùng phát triển du lịch sau mở rộng, từng bước giúp TPHCM tăng tốc. Cụ thể, TPHCM định hướng nội thành sẽ là trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị quốc tế, phát triển city tour, du lịch MICE (hội thảo kết hợp du lịch), du lịch sông nước và đêm. Bình Dương là điểm đến bổ trợ với du lịch công nghiệp, làng nghề. Vũng Tàu giữ vai trò “sân sau” về biển nghỉ dưỡng. Côn Đảo sẽ trở thành điểm nhấn quốc tế. Tất cả sẽ được kết nối thành chuỗi tour tuyến khép kín, để khách quốc tế chỉ cần đến TPHCM là có thể trải nghiệm cả một vùng Nam bộ đa sắc màu.

THI HỒNG thực hiện