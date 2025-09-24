Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi họp báo

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, để hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27-9), UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TPHCM, Hiệp Hội du lịch Việt Nam, Hiệp Hội du lịch TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và an lành”, diễn ra từ ngày 25 đến 30-9.

Theo đó, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Ngày hội Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau với quy mô khoảng 100 gian hàng, diễn ra từ ngày 27 đến 30-9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) với các hoạt động như không gian ẩm thực tỉnh Cà Mau và TPHCM; trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau; trình diễn chế biến món ăn, hướng dẫn nấu ăn...

Khách tham quan trải nghiệm du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động khác như: tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát, giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau; tổ chức Lễ trồng rừng hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2025; tổ chức Cuộc thi Đầu bếp tài năng giới thiệu về Tinh hoa Văn hóa ẩm thực Cà Mau; hội thảo khoa học Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, thông qua chuỗi sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc với thiên nhiên trù phú, bản sắc văn hoá độc đáo và đời sống cộng đồng an lành mà còn là bước đi chiến lược để khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch sinh thái, văn hoá, ẩm thực và du lịch cộng đồng.

TẤN THÁI