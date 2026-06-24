Nâng chất lượng tạo nguồn, tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển đảng viên

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các cơ quan Đảng TPHCM.

Vướng mắc trong xác minh lý lịch

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cho biết, năm 2026, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 192 đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định kết nạp 84 quần chúng ưu tú vào Đảng. Riêng quý 2, công tác phát triển đảng viên mới đạt 112,3% chỉ tiêu được giao trong quý.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 6.134 đảng viên và 301 chi bộ trực thuộc. Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng TPHCM có 2.488 đoàn viên. Đảng bộ hiện có 5.063 cán bộ, công chức và người lao động chưa phải là đảng viên. Trong số 17 đơn vị trực thuộc, có 12 đơn vị còn nguồn phát triển đảng với 373 quần chúng ưu tú; 5 đơn vị không còn nguồn. Năm 2025, toàn Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 174 đảng viên mới; đã kết nạp được 102 đồng chí, đạt 58,62% kế hoạch đề ra.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM tham luận tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trong khi đó, TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên ở học viện được đổi mới theo hướng thiết thực. Mô hình tọa đàm “Hành trình trở thành Người Cộng sản trẻ” được duy trì hàng năm, giúp đoàn viên ưu tú rèn luyện, nâng cao nhận thức và xác định động cơ phấn đấu vào Đảng.

Các chi bộ sinh viên chủ động tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ đoàn viên ưu tú. Năm 2025, Học viện Cán bộ TPHCM kết nạp 15 quần chúng ưu tú, trong đó 12 sinh viên; 6 tháng đầu năm 2026 kết nạp thêm 10 sinh viên.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu ra các khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Phạm Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, cho biết, nguồn phát triển đảng trong khối doanh nghiệp nhà nước còn lớn nhưng việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú chưa tương xứng. Nguyên do, người lao động bận công việc, khó tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngoài ra, việc xác minh lý lịch, nhất là với người từ địa phương khác đến làm việc, còn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ kết nạp đảng viên mới.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Văn Hiền thảo luận. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Cũng nêu ý kiến về vấn đề trên, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua làm thay đổi nhiều cấp ủy, trong khi khối lượng công việc chuyên môn tăng, tạo thêm áp lực cho công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Xác định trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số

Một trong những giải pháp được các đại biểu đồng tình là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảng. Theo đồng chí Phạm Văn Hiền, công tác phát triển đảng cần tập trung vào tạo nguồn, chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú theo kế hoạch. Việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm chất lượng, gắn với yêu cầu về số lượng, tránh chạy theo chỉ tiêu đơn thuần.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Văn Hiền cho rằng cần đẩy mạnh số hóa quy trình phát triển đảng, từ tạo nguồn, bồi dưỡng đến kết nạp, đồng thời tập trung tạo nguồn, bảo đảm chất lượng đảng viên, không chạy theo chỉ tiêu đơn thuần.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trao đổi với các đại biểu, đồng chí Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, cho biết, việc tổ chức các lớp nhận thức về Đảng hiện được triển khai linh hoạt hơn theo địa bàn, tạo thuận lợi cho người học.

Đảng ủy xác định các khâu cần tập trung theo dõi trong quy trình phát triển đảng viên gồm: tạo nguồn, học nhận thức về Đảng, viết và xác minh lý lịch, hoàn thiện hồ sơ kết nạp. Trong đó, xác minh lý lịch là khâu ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Phong đề nghị các tổ chức cơ sở đảng chủ động rà soát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, đề nghị các cấp ủy tiếp tục rà soát nguồn phát triển đảng, đề ra giải pháp, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2026. Các cơ quan cũng cần tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú, đảng viên mới tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

THU HƯỜNG