Đưa đón con đi học: Khéo thu xếp, gắn kết gia đình

Tuần qua, việc các trường học trên địa bàn TPHCM thay đổi giờ vào học và tan học đã khiến sinh hoạt của nhiều gia đình đảo lộn. Việc đưa đón con đi học trở thành áp lực, gây nên không khí căng thẳng trong một số gia đình.

Nhiệm vụ bất đắc dĩ

Chị Ngọc Mai, nhân viên thu ngân siêu thị, có một con trai đang học lớp 6 Trường THCS N.V.L. (phường Bình Phú, TPHCM). Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, con chị tan học lúc 15 giờ 30 phút. Sau buổi họp phụ huynh học sinh vào ngày 14-9, nhà trường thông báo giờ tan học mới áp dụng từ ngày 15-9 là 16 giờ 15 phút. “Trước đây, để thuận tiện đón con tan học, tôi đăng ký ca trực từ 16 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Con về đến nhà, mẹ vừa kịp vào ca trực. Giờ nhà trường điều chỉnh giờ tan học muộn hơn 45 phút khiến tôi không kịp đón con, nhờ ba nó đón thì bữa nhớ bữa quên khiến hai vợ chồng cãi nhau suốt”, chị Mai lắc đầu ngao ngán.

Đưa con đi học là niềm vui của ba mẹ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng cảnh ngộ, anh Minh Long, phụ huynh có con vừa vào lớp 1 Trường Tiểu học P.V.T. (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), chia sẻ, sau khi nhà trường điều chỉnh giờ tan học, chiều nào hai vợ chồng cũng í ới gọi nhau xem ai là người đón con, bởi giờ tan học mới muộn hơn 15 phút so với trước đây. Nếu đón con rồi hai cha con quay lại công ty thì giờ làm vừa kết thúc, ngược lại nếu chở con về nhà luôn thì không thể ngày nào cũng xin tan làm sớm. Có hôm hai vợ chồng đều kẹt công việc, nhờ ông bà đến trường đón cháu thì ba hoặc mẹ phải nhắn tin báo tên người đón cho giáo viên chủ nhiệm. Sau khi giáo viên chủ nhiệm xác nhận thông tin người đón, ông bà và cháu mới có thể rời trường. Hôm nào trời mưa hoặc điện thoại một trong các bên liên quan (ông bà, ba mẹ, giáo viên chủ nhiệm) không liên lạc được là cả nhà “rối tung rối nùi”.

Cá biệt, gia đình anh Đức Hùng và chị Minh Tâm (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) xảy ra “chiến tranh lạnh” sau thông báo thay đổi thời khóa biểu của con trai lớp 4. Nguyên nhân là do đầu năm học, con anh chị tan học lúc 15 giờ 40 phút. Sau khi Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo giờ tan học của các trường không được sớm hơn 16 giờ, nhà trường gửi thư thông báo yêu cầu phụ huynh lựa chọn một trong hai phương án, gồm: học sinh đọc sách theo mô hình tự quản ở thư viện (không thu phí) hoặc đăng ký câu lạc bộ ngoại khóa về tiếng Anh, thể dục thể thao, nghệ thuật (có thu phí). Biết tính con trai hiếu động, chị Minh Tâm muốn đăng ký cho con tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, vừa giúp con “giết” thời gian một cách bổ ích vừa yên tâm có giáo viên kèm cặp con trong thời gian chờ ba mẹ đến đón. Ngược lại với vợ, anh Đức Hùng muốn con rèn thói quen đọc sách, còn hai vợ chồng tiết kiệm được khoản tiền đóng học phí câu lạc bộ sau giờ tan học. Không ai chịu ai, gia đình luôn như chiến trường.

Kết nối tình cảm giữa hai thế hệ

Có thể nói, chưa đầu năm học nào việc đưa đón con đi học, quyết định cho con tham gia hoạt động gì sau giờ tan học trở thành đề tài tranh luận, thậm chí gây cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” do bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình như năm nay. Trong đó, ngoài việc phải sắp xếp công việc, phân chia nhiệm vụ đưa đón con đi học, phụ huynh còn phải thống nhất quan điểm giáo dục con, thể hiện qua việc đăng ký môn học tự chọn hoặc hoạt động cho con tham gia sau giờ tan học. Điều này đòi hỏi sự lắng nghe, chia sẻ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Bởi nếu ba mẹ không tìm được tiếng nói chung, thiệt thòi lớn nhất sẽ thuộc về những đứa trẻ với đủ dạng tình huống có thể phát sinh, như: người lớn đùn đẩy việc đưa đón, trẻ phải chờ lâu ở cổng trường do ba mẹ đều bận, trẻ bị ép tham gia hoạt động không phù hợp sở thích sau giờ tan học vì gia đình không sắp xếp được người đưa đón…

Bên cạnh đó, do giờ tan học của các trường phổ thông trong năm học này được điều chỉnh muộn hơn các năm học trước nên giờ vào học buổi sáng cũng được nhiều trường điều chỉnh muộn hơn 15-20 phút. Theo lý giải của cơ quan quản lý, việc điều chỉnh giờ vào học muộn hơn nhằm giúp học sinh và gia đình các em có thêm thời gian nghỉ ngơi, ăn sáng, không phải rời nhà đến trường từ quá sớm. Dù thời gian “cả nhà bên nhau” tăng thêm không nhiều nhưng đây được xem là cơ hội quý báu giúp ba mẹ và con cái có thêm thời gian trò chuyện, thu hẹp khoảng cách, gia tăng kết nối chất lượng trong gia đình.

ThS Đào Thị Ngọc Mai, chuyên gia tâm lý, giảng viên Đại học RMIT (Australia) cho rằng, 30 phút ngắn ngủi ba mẹ chở con đến trường có thể trở thành quãng thời gian chất lượng nếu ba mẹ và con cái chia sẻ cởi mở với nhau về tâm tư, tình cảm của mỗi người. từ đó hai bên có thể thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc của nhau. Thói quen này sẽ tạo ra sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình, tạo sự an toàn về mặt cảm xúc, gia tăng sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ lo âu, trầm cảm.

MINH TRANG