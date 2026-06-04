Đưa hàng thiết yếu đến tận nhà máy phục vụ công nhân

Cuối tháng 5-2026, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) phối hợp với hệ thống đại siêu thị Co.opXtra tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình” ngay tại nhà máy ở khu công nghệ cao TPHCM.

Công nhân SEHC mua sắm tại “Phiên chợ nghĩa tình”

Co.opXtra đã mang đến chương trình 1 “siêu thị thu nhỏ” với hàng trăm mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của công nhân, từ thực phẩm, sữa, bánh kẹo, hóa phẩm đến quần áo và đồ gia dụng. Mua hàng tại “Phiên chợ nghĩa tình”, khách hàng được hưởng nhiều chương trình giảm giá trực tiếp. Với hóa đơn từ 800.000 đồng, khách hàng còn được tham gia rút thăm trúng thưởng với các phần quà như balô, dù, mũ bảo hiểm trẻ em và các vật dụng sinh hoạt.

Đại diện Co.opXtra cho biết, các phiên chợ lưu động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao được duy trì thường xuyên nhằm đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với công nhân, người lao động. Mô hình này giúp công nhân mua sắm thuận tiện hơn, đồng thời mở rộng kênh phân phối hàng hóa thiết yếu đến các khu vực tập trung đông lao động trẻ.

ÁNH TUYẾT