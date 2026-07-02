Trung tâm thương mại tăng trải nghiệm cho khách hàng

Các trung tâm thương mại đang từng bước chuyển sang mô hình tích hợp mua sắm và giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Xu hướng này được thể hiện qua định hướng phát triển của Công ty CP Đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao hiệu quả khai thác các dự án hiện hữu, đồng thời nghiên cứu mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới theo hướng tích hợp bán lẻ, ẩm thực (F&B), vui chơi giải trí và các dịch vụ trải nghiệm. Đáng chú ý, ngoài vận hành các trung tâm thương mại như Sense City, Sense Market Cái Bè, SC VivoCity cùng hệ thống Co.opmart và Co.opXtra, SCID tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như Trung tâm thương mại Sense Festi Vĩnh Long và tòa nhà 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TPHCM).

Theo SCID, năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 177,1 tỷ đồng, tương đương 105,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 141,9% kế hoạch năm. Kết quả này đến từ việc tối ưu khai thác mặt bằng, nâng cao hiệu quả quản trị và triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh.

Về định hướng dài hạn, SCID sẽ tiếp tục phát triển các mô hình bất động sản bán lẻ gắn với hệ sinh thái Saigon Co.op, hướng đến xây dựng các không gian thương mại đa chức năng.

ANH THY