Tiêu dùng thông minh

AI mở ra cuộc đua mới trong ngành bán lẻ

SGGP

Cạnh tranh trong ngành bán lẻ đang bước sang giai đoạn mới khi doanh nghiệp không chỉ chạy đua về quy mô điểm bán hay chương trình khuyến mãi, mà chuyển sang đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng để tạo lợi thế cạnh tranh.

Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lớn như Saigon Co.op, WinCommerce, MM Mega Market... đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu khách hàng và phát triển mô hình bán lẻ đa kênh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ.

Cụ thể, mới đây, Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op đưa ChatGPT vào chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý, nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng. Ngoài các kỹ năng phục vụ, học viên được hướng dẫn ứng dụng AI trong hình thành ý tưởng, phân tích vấn đề và xây dựng giải pháp cải tiến có thể áp dụng ngay vào công việc. Theo Saigon Co.op, việc trang bị kỹ năng sử dụng AI sẽ giúp nhân sự nâng cao hiệu quả làm việc, thích ứng tốt hơn với quá trình chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao của thị trường bán lẻ.

Theo dự báo của các công ty nghiên cứu thị trường, giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ không nằm ở số lượng điểm bán mà ở khả năng khai thác dữ liệu và mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, cá nhân hóa cho khách hàng. Do đó, các doanh nghiệp nhanh chân hơn sẽ chiếm lợi thế trong thu hút và giữ chân khách hàng.

KHÁNH LINH

Từ khóa

Saigon Co.op WinCommerce MM Mega Market Khai phá dữ liệu ChatGPT Nhân viên bán hàng Chăm sóc khách hàng Bán lẻ Nghiên cứu thị trường Chương trình đào tạo TDTM

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