Đưa hồ sơ vụ án lên sóng VTV2, kịp thời cảnh báo chiêu trò lừa đảo

Lực lượng công an sẽ trực tiếp tham gia chương trình “Cảnh giác 24/7” trên VTV2 để phân tích hồ sơ vụ án, đồng thời dự báo các thủ đoạn tội phạm mới, giúp người dân nhận diện sớm chiêu trò lừa đảo và nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Khán giả sẽ được tiếp cận nhiều hồ sơ vụ án lừa đảo trên sóng VTV2

Ngày 24-3, Đài Truyền hình Việt Nam công bố chiến lược đổi mới nội dung kênh VTV2 theo hướng chuyên biệt, gia tăng tính ứng dụng và lan tỏa tri thức tới công chúng. Theo đó, các chương trình tiếp tục lấy khoa học làm nền tảng để lý giải các vấn đề đời sống và đưa ra những gợi mở hành động thiết thực.

Trong số các nội dung mới, “Cảnh giác 24/7” phát sóng lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần là điểm nhấn khi khán giả được tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án, kết hợp yếu tố trinh thám với phân tích tâm lý và công nghệ tội phạm. Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của lực lượng công an trong việc nhận diện và dự báo xu hướng tội phạm.

Họp báo ra mắt nhiều chương trình mới của VTV2

Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, tại các đô thị lớn, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phổ biến với số tiền ngày càng lớn. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi, nhiều trường hợp do người nước ngoài thuê người Việt để lừa chính người Việt.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái, dù cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc dự báo sớm các hành vi, thủ đoạn mới là cần thiết, giúp người dân chủ động phòng tránh. Lực lượng công an sẽ đồng hành cùng chương trình để cung cấp thông tin, phân tích xu hướng và cảnh báo kịp thời.

Ê kip thực hiện chương trình S-Tech (Sóng Công nghệ)

Bên cạnh “Cảnh giác 24/7”, VTV2 cũng tái cấu trúc nhiều khung giờ nội dung theo định hướng “VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai”. Các chương trình mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, gia đình đến công nghệ và sức khỏe.

Ở khung giờ 16 giờ 45 phút, “Bạn của nhà nông” được làm mới với 2 chuyên mục “Tôi là nông dân” và “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, hướng tới hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Khung giờ gia đình có “Những bông hoa nhỏ” (18 giờ 15 phút) và “Chuyện nhà thời nay” (18 giờ 30 phút), tập trung vào giáo dục, kết nối các thành viên.

Chương trình VTV Sống khỏe

Trong khi đó, “Hiểu sâu - Sống chất” (20 giờ) tiếp cận các vấn đề đời sống dưới góc nhìn khoa học, còn “S-Tech - Sóng công nghệ” (20 giờ 30 phút) mang đến các trải nghiệm công nghệ gần gũi. Nhóm chương trình sức khỏe như “VTV Sống khỏe”, “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Chat với bác sĩ” cũng được tăng cường tính tương tác, kết hợp đa nền tảng.

VĨNH XUÂN