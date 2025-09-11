Sân chơi “AI thực chiến” đầu tiên trên truyền hình quốc gia

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM và Đài Truyền hình Việt Nam vừa phối hợp phát động cuộc thi “AI thực chiến” - sân chơi trí tuệ nhân tạo quy mô lớn cho cộng đồng công nghệ trên cả nước. ĐHQG TPHCM là đại diện duy nhất ở khu vực miền Nam tổ chức hoạt động này.

“AI thực chiến” không chỉ hướng đến việc hình thành các mô hình nền tảng AI mã nguồn mở cho tiếng Việt mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp dữ liệu. Cuộc thi tạo cơ hội để các ý tưởng đột phá được ươm mầm, giúp công nghệ AI gần gũi hơn với cuộc sống, đồng thời kết nối các giải pháp công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

Các đội thi xuất sắc sẽ nhận giải thưởng giá trị, cơ hội tham gia chương trình ươm tạo startup theo tiêu chuẩn quốc tế, được cố vấn bởi các chuyên gia AI hàng đầu, cơ hội phát triển sự nghiệp trong hệ sinh thái Techcombank và các đối tác. Đồng thời, các tài năng trẻ còn có cơ hội tỏa sáng từ các chương trình phát sóng trên kênh VTV2, VTV3 và VTV4.

Ban tổ chức kêu gọi các trường, khoa, viện và câu lạc bộ sinh viên thông tin rộng rãi để khuyến khích các tài năng trẻ đăng ký tham gia tại website chính thức. Cổng đăng ký mở từ nay đến hết ngày 30-9. “AI thực chiến” được kỳ vọng là hành trình kiến tạo tương lai, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

THANH MINH