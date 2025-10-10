Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Từ năm 2.000 đến nay, Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập được 4.286 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ ký kết biên bản phối hợp tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2025-2026 với Ban Chuyên trách tỉnh Kampot. Ảnh: LÊ QUỐC

Từ ngày 6 đến 10-10, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang phối hợp ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026) với Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampong Speu, Ta Keo, Kampot và Kép, thuộc Vương quốc Campuchia.

Tại các buổi ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ giúp đỡ Đội K92, Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua đó, đáp ứng lòng mong đợi của thân nhân liệt sĩ và góp phần làm tròn trách nhiệm của Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế.

Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao tặng quà cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot. Ảnh: LÊ QUỐC

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang mong được lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách và nhân dân các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K92, Đội K93 tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên các địa bàn đạt kết quả tốt nhất.

Đại diện Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampong Speu, Ta Keo, Kampot và Kép mong muốn hỗ trợ và tiếp tục hợp tác nghiên cứu, tìm kiếm, cung cấp thông tin thông qua chính quyền địa phương cũng như người dân địa phương để hoàn thành nhiệm vụ hai phía đề ra.

Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Preah Sihanouk, Kampong Speu, Ta Keo, Kampot và Kép gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam đã xung phong, hy sinh xương máu giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, giải phóng dân tộc, xây dựng lại đất nước Campuchia đến ngày nay.

Đồng thời, cam kết sẽ thực hiện văn bản ký kết với tinh thần đoàn kết, hợp tác, quan hệ tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau theo các điều khoản của Hiệp định. Tăng cường hợp tác, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ngày càng gắn bó và bền chặt hơn trong mọi hoàn cảnh…

Kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia ký ngày 28-8-2000 tại Thủ đô Phnôm pênh - Campuchia, đến nay, Đội K92, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 4.286 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

NAM KHÔI - LÊ QUỐC