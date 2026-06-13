Sức sống cơ sở

Đưa nông sản sạch đến người dân có thu nhập thấp

SGGPO

Ngày 13-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức chương trình “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng nông sản Việt”.

Theo đó, chương trình đã liên kết với các nhà vườn ở tỉnh Lâm Đồng vận chuyển khoảng 1,6 tấn rau, củ, quả về phục vụ người dân trên địa bàn phường.

nong san viet 1.JPG
Hơn 1,6 tấn nông sản sạch từ các nông trại ở tỉnh Lâm Đồng được chuyển về bán trực tiếp cho người dân phường Vũng Tàu với giá ưu đãi. Ảnh: QUANG VŨ

Các mặt hàng được bán với giá thấp hơn thị trường nhằm hỗ trợ người dân, nhất là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn thực phẩm sạch, chất lượng.

Cụ thể, các loại nông sản như cà chua, khoai tây, su su, khoai lang được bán với giá 25.000 đồng/kg. Bắp cải tím và cà rốt có giá 16.000 đồng/kg.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm bán để lựa chọn thực phẩm. Nhiều người đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, khi giúp người tiêu dùng mua được nông sản sạch với giá ưu đãi, vừa góp phần hỗ trợ đầu ra cho nông dân.

nong san viet 3.JPG
Theo kế hoạch, chương trình “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng nông sản Việt" duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, cho biết, chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giảm chi phí trung gian.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng hàng Việt, chung tay hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm; giúp người dân có thu nhập thấp tiếp cận nông sản sạch với giá ưu đãi.

Theo kế hoạch, chương trình được duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng.

nong san viet 4.JPG
Đông đảo người dân đến mua nông sản với giá ưu đãi. Ảnh: QUANG VŨ
QUANG VŨ

Từ khóa

nông sản sạch giá ưu đãi nông sản Việt Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn