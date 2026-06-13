Đưa nông sản sạch đến người dân có thu nhập thấp

Theo đó, chương trình đã liên kết với các nhà vườn ở tỉnh Lâm Đồng vận chuyển khoảng 1,6 tấn rau, củ, quả về phục vụ người dân trên địa bàn phường.

Hơn 1,6 tấn nông sản sạch từ các nông trại ở tỉnh Lâm Đồng được chuyển về bán trực tiếp cho người dân phường Vũng Tàu với giá ưu đãi. Ảnh: QUANG VŨ

Các mặt hàng được bán với giá thấp hơn thị trường nhằm hỗ trợ người dân, nhất là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn thực phẩm sạch, chất lượng.

Cụ thể, các loại nông sản như cà chua, khoai tây, su su, khoai lang được bán với giá 25.000 đồng/kg. Bắp cải tím và cà rốt có giá 16.000 đồng/kg.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến điểm bán để lựa chọn thực phẩm. Nhiều người đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, khi giúp người tiêu dùng mua được nông sản sạch với giá ưu đãi, vừa góp phần hỗ trợ đầu ra cho nông dân.

Theo kế hoạch, chương trình “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng nông sản Việt" duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng. Ảnh: QUANG VŨ



Ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, cho biết, chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giảm chi phí trung gian.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng hàng Việt, chung tay hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm; giúp người dân có thu nhập thấp tiếp cận nông sản sạch với giá ưu đãi.

Theo kế hoạch, chương trình được duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng.

Đông đảo người dân đến mua nông sản với giá ưu đãi. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ