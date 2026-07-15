Tại họp báo thường kỳ Bộ VH-TT-DL sáng 15-7, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, cho biết ngành du lịch sẽ tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và công khai kết quả xử lý vi phạm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách và phát triển điểm đến bền vững.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo SGGP về giải pháp nâng cao an toàn đối với du lịch biển, đảo và các tour trải nghiệm sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp khắc phục, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn xử lý theo quy định. Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành du lịch mà cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và địa phương, để xây dựng thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn và quy trình bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch.

Một trong những giải pháp trọng tâm được ngành triển khai là tăng cường hậu kiểm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hậu kiểm cần được coi là khâu quan trọng trong quản lý nhà nước nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra trước khi cấp phép hoặc đưa dịch vụ vào hoạt động.

Khách du lịch tham gia trò chơi trên vịnh Hạ Long. Ảnh: THU HÀ

Cùng với đó, ngành du lịch sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý để nâng cao tính răn đe, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Đối với du lịch đường biển, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đang phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp rà soát mô hình kinh doanh, hoàn thiện các tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn. Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, một số giải pháp đã được triển khai và ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện các tiêu chuẩn quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế tối đa những sự cố có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

VĨNH XUÂN