Du lịch chuyển từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang kiến tạo hành trình

"Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội, đồng thời là sứ mệnh lớn để chuyển từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang kiến tạo những hành trình được kết nối bằng dữ liệu", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh tại lễ ra mắt chương trình hội viên Sun Signature, tối 14-7, tại Hà Nội.

Du khách tại Phú Quốc. Ảnh: THU HÀ

Trải nghiệm của du khách hiện nay bắt đầu từ không gian số, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, lưu trú, di chuyển, vui chơi đến thanh toán và chăm sóc sau chuyến đi. Tuy nhiên, dữ liệu ở mỗi khâu vẫn rời rạc. "Vấn đề không phải chúng ta thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu chưa được kết nối quanh một hành trình xuyên suốt của khách hàng", Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THU HÀ

Theo Thứ trưởng, khi dữ liệu được liên thông trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp sẽ có điều kiện ứng dụng AI để phân tích hành vi, cá nhân hóa dịch vụ, gợi ý đúng nhu cầu của từng khách hàng vào đúng thời điểm và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kỳ vọng các chương trình hội viên sẽ trở thành công cụ tạo lập dữ liệu hành trình xuyên suốt, thay vì chỉ dừng ở mô hình tích điểm, đổi quà truyền thống.

Tại sự kiện, Sun Group ra mắt chương trình hội viên Sun Signature, hoạt động theo mô hình một tài khoản thống nhất, cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng và hưởng quyền lợi khi sử dụng các dịch vụ trong cùng hệ sinh thái.

Theo doanh nghiệp, sau 1 tháng mở đăng ký, chương trình đã thu hút hơn 52.000 hội viên. Đây được xem là một trong những mô hình hội viên tích hợp, phản ánh xu hướng doanh nghiệp du lịch đầu tư vào dữ liệu và công nghệ để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, nâng cao trải nghiệm và tăng khả năng giữ chân du khách.

VĨNH XUÂN