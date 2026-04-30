Dung tích xe máy trong vụ nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk “độ” từ 50cc lên 155cc

Sáng 30-4, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có kết quả giám định dung tích xe gắn máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15-4, tại Km198 +200, quốc lộ 29 (xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) .

Theo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7cm³. Trong khi đó, xe gắn máy sau khi xuất xưởng là mẫu xe có 1 động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cm³ (còn gọi là xe 50cc).

Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện có thể là đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình, kết hợp xoáy nòng (dùng phương pháp tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 15-4, em V.Đ.Q (học sinh lớp 12) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên quốc lộ 29, theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Krông Búk) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 29. Khi phát hiện em Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trong buổi thông tin vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Khi đến Km198+200, quốc lộ 29 đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái nên xe máy đã lao xuống mương thoát nước. Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ CSGT, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

MAI CƯỜNG