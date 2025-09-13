Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện hàng loạt hố lở nguy hiểm

Ngày 13-9, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục tình trạng xói lở mép đường, hở "hàm ếch" tại đoạn tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cùng ngày, ghi nhận trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại Km213+750 (bên phải tuyến), thuộc xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), nhiều vị trí mép đường bất ngờ xuất hiện các điểm xói lở nghiêm trọng.

Video: Tình trạng xói lở, hở "hàm ếch" trên mép đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đứng ngay mép đường cao tốc, có thể nhìn thấy phần chân nền bị khoét sâu, đất đá sụt xuống, tạo hố lở để lộ cả lớp đá bên trong.

Phần chân nền đường cao tốc bị khoét sâu, đất đá sụt xuống, tạo hố lở để lộ cả lớp đá bên trong

"Nguy cơ mất an toàn là điều dễ nhận thấy. Tình trạng mép đường bị xói lở, hở "hàm ếch" khá nghiêm trọng. Chỉ một vài cơn mưa lớn nữa, hoặc xe quá tải đi qua, mặt đường có thể sụt xuống bất cứ lúc nào", ông Lê Chính (ngụ xã Hàm Liêm), lo lắng.

Đáng lo ngại hơn, cách điểm xói lở này chưa đầy 100m, nhiều đoạn bờ đất đắp đường cũng bị nước mưa cắt xẻ, tạo thành những khe rãnh kéo dài.

Nguy cơ sụp lún đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tại Km213+850 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một hố lở khác cũng đang mở rộng dần. Nếu không được xử lý sớm, vết nứt có thể lan tới mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Đại diện Ban Quản lý 7 cho biết, mưa lớn liên tục là nguyên nhân chính khiến hiện tượng xói lở xảy ra. Hiện tại, đơn vị đã phối hợp nhà thầu kiểm tra toàn tuyến, đồng thời huy động nhân lực, máy móc để khắc phục khẩn cấp.

Xuất hiện hàng loạt hố lở nguy hiểm trên mép đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết là một trong những đoạn quan trọng thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dài hơn 100km, thông xe từ tháng 5-2023. Tuyến được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 90km/giờ. Việc xuất hiện xói lở chỉ sau hơn 2 năm vận hành đang đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, duy tu định kỳ để bảo đảm chất lượng khai thác và an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.

NGUYỄN TIẾN