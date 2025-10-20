Sau khoảng 1 năm “giậm chân tại chỗ”, hạng mục xây dựng cầu Đại Nga trên Quốc lộ 20 mới có mặt bằng để thi công tiếp.

Ngày 20-10, UBND xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có 4 trong tổng số 5 hộ dân thuộc diện bồi thường đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường đấu nối với cầu Đại Nga trên Quốc lộ 20.

Đường dẫn cầu Đại Nga trên Quốc lộ 20 đã có mặt bằng để thi công

Theo đó, tổng diện tích thu hồi để làm đường đấu nối là 2.787m², tổng kinh phí bồi thường hơn 3,94 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 1,65 tỷ đồng cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Ngay sau khi có mặt bằng, hiện đơn vị thi công bắt đầu đưa máy móc, thiết bị để hạ cốt nền đất phục vụ thi công.

Cầu Đại Nga mới hoàn thành xây dựng được 1 năm nay song song với cầu Đại Nga cũ nhưng chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, cầu Đại Nga dài khoảng 100m đã hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2024. Đây là hạng mục nằm trong dự án cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 441 tỷ đồng.

Trước đó, đường dẫn cầu Đại Nga bị “tắc” trong thời gian dài do người dân chưa thống nhất phương án bồi thường

Dù cây cầu này đã hoàn thành phần xây dựng nhưng do một bên đầu cầu chưa được giải phóng mặt bằng, khiến cầu không thể kết nối giao thông. Trong khi đó, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông qua cầu Đại Nga cũ, vốn hẹp và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Liên quan đến công trình này, mới đây, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) – đơn vị chủ đầu tư – yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai, hoàn tất các hạng mục còn lại, sớm đưa dự án vào khai thác đồng bộ.

ĐOÀN KIÊN