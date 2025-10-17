Đường dây nóng đã “nóng”!

Một dãy số tưởng chừng đơn giản - 0769.04.04.04, giờ đã trở thành đường dây nóng đúng nghĩa bởi người dân biết rằng: chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, thông tin về tội phạm ma túy sẽ được chuyển thẳng đến lực lượng chức năng.

Khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) công khai đường dây nóng này, đây không chỉ là một kênh tiếp nhận thông tin mới mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần lắng nghe và hành động. Tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, len lỏi vào từng ngõ ngách khiến bao gia đình nhà tan cửa nát. Nhiều đối tượng sau khi sử dụng ma túy có biểu hiện “ngáo đá”, không kiểm soát được hành vi, đe dọa nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người khác.

Mới đây, chiều 9-10, mọi người lưu thông trên Tỉnh lộ 624 (đoạn qua địa bàn thôn Đại An Đông 2, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) hoảng sợ khi phát hiện một thanh niên có biểu hiện bất thường, cầm thanh sắt dài khoảng 2m, vừa đi vừa la hét, quát tháo. Người dân không dám lại gần và gọi điện báo công an.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Nghĩa Hành phối hợp tổ an ninh cơ sở nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” và đưa về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng Võ Duy Kỳ (32 tuổi, trú thôn Đại An Đông 2, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) dương tính với ma túy. Đối tượng này nằm trong danh sách theo dõi, quản lý của cơ quan công an.

Theo báo cáo của Bộ Công an, 9 tháng năm 2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, 37.500 đối tượng liên quan ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243kg heroin, hơn 971kg cần sa. Vậy nên, việc công khai số điện thoại đường dây nóng 0769.04.04.04 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thể hiện quyết tâm trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy ấy, nhân dân chính là tai mắt, là đồng minh của lực lượng công an. Một cuộc điện thoại kịp thời có thể giúp ngăn chặn một vụ án, triệt phá một đường dây tội phạm ma túy, cứu một con người khỏi vòng nghiện ngập… Khi niềm tin được trao gửi qua những kênh chính thức và có trách nhiệm, xã hội sẽ bớt đi nỗi sợ im lặng trước cái xấu, cái ác.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo), cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo). Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Người cung cấp thông tin về ma túy được bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp. Đối với mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để đường dây nóng thật sự “nóng”, không chỉ người dân gọi đến mà còn cần sự phản hồi kịp thời, thái độ cầu thị và trách nhiệm từ cơ quan tiếp nhận. Chỉ khi người dân cảm nhận tiếng nói của mình được lắng nghe, thông tin mình trình báo được xử lý minh bạch, thì niềm tin mới được củng cố và đường dây nóng ấy mới thật sự trở thành một kênh bảo vệ cuộc sống mà người dân cần.

VĂN ANH