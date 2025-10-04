Đường đến trường vẫn chưa thông

Sau khi bão số 10 đi qua, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại nhiều trường học ở Bắc miền Trung hư hỏng nặng nề. Tại nhiều địa phương, hiện chính quyền và giáo viên vẫn đang nỗ lực dọn dẹp, sửa chữa trường lớp để sớm đón học sinh trở lại.

Dọn dẹp bùn sau mưa lũ tại Trường Mầm non Mường Típ (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An)

Trưa 3-10, có mặt tại Trường Mầm non Thịnh Lộc (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), một trong những điểm trường bị thiệt hại nghiêm trọng do bão số 10 gây ra, PV Báo SGGP ghi nhận công tác khắc phục cơ bản hoàn tất. Phần mái tôn, sắt thép, cơ sở hạ tầng hư hỏng đã được tháo gỡ, thu gom đến điểm tập kết.

Cô Nguyễn Thị Lợi, Phó Hiệu trưởng trường, cho biết, nhà trường có 13 lớp học với 333 học sinh. Tuy nhiên, 2 cơn bão liên tiếp gần đây đã gây thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở vật chất nhà trường ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Ngay sau bão số 10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã được huy động đến giúp đỡ nhà trường khắc phục hậu quả. Nhờ đó, trong ngày 3-10 nhà trường đã bắt đầu đón khoảng 150/333 học sinh đến lớp nhưng chưa thể bố trí bữa ăn bán trú do cơ sở vật chất chưa khắc phục xong. Dự kiến, giữa tuần tới nhà trường mới tổ chức bố trí bữa ăn bán trú trở lại cho các em.

Tại tỉnh Nghệ An, trên địa bàn các xã Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Tân Kỳ, Nghĩa Hành, Nghĩa Đồng… học sinh vẫn chưa thể đến trường vì nước chưa rút hết, công tác dọn dẹp chưa xong. Riêng tại phường Cửa Lò, nơi tâm bão quét qua, có đến 23/26 trường bị hư hỏng. Hiện nhiều trường mới dọn dẹp phần cây gãy đổ, lau dọn phòng học, còn về sửa chữa phải chờ nguồn kinh phí từ cấp trên.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý) cho biết, do điểm trường chính bị lũ tàn phá hoàn toàn vào cuối tháng 7 nên hiện học sinh vẫn phải học tạm ở các điểm trường lẻ hoặc học nhờ các nhà văn hóa bản. Sau đợt bão số 10 vừa qua, nhiều tuyến đường đến trường bị sạt lở khiến việc đi lại của học sinh, giáo viên hết sức khó khăn, tiềm ẩn hiểm nguy.

Trong khi đó, cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành) cho biết, nhà trường có 2 phòng học nhà cấp 4 bị sập, dãy nhà hai tầng bị bay mái tôn. Hiện nhà trường và địa phương đang canh nước rút đến đâu lau dọn đến đó. Nếu thời tiết không mưa gió nữa thì thứ 2 tuần tới học sinh có thể đến trường.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, bão số 10 và mưa lũ những ngày qua khiến toàn tỉnh có 222 trường bị tốc mái, 18 trường bị sạt lở và 45 trường bị ngập nước. Tại Thanh Hóa, 21 điểm trường ở xã Nông Cống học sinh vẫn chưa thể đến trường vì nước vừa rút, công tác dọn dẹp mới tiến hành. Ngoài các lực lượng của địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp các trường dọn dẹp. Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Thọ (xã Nông Cống) cho biết, nhà trường và các lực lượng sẽ tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp xuyên thứ bảy, chủ nhật để đến thứ hai tuần tới đón học sinh trở lại. Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, bão và mưa lũ làm 187 cơ sở giáo dục bị thiệt hại.

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG