Đường sắt Bắc-Nam qua Quảng Trị thông tuyến sau nhiều giờ tê liệt

Chiều 4-9, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua cung Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã thông tuyến trở lại sau sự cố sạt lở đá khiến hàng loạt chuyến tàu phải dừng, chờ nhiều giờ.

Theo đó, lúc 6 giờ 10 phút sáng cùng ngày, ba tảng đá lớn từ đỉnh núi bất ngờ lao xuống tại km 458+200, đập gãy và xô lệch một đoạn ray, chắn ngang tuyến đường sắt Bắc - Nam. Sự cố đã khiến toàn bộ tuyến đường sắt Bắc – Nam qua đoạn trên bị ách tắc.

Công nhân hối hả khắc phục sự cố

Ngay lập tức, ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty CP đường sắt Quảng Bình cùng hàng chục cán bộ, công nhân có mặt tại hiện trường dùng máy móc, vật tư thay ray gãy, chỉnh sửa ray xô lệch, đồng thời dọn các khối đá khổng lồ chắn ngang đường sắt

Đến 10 giờ 55 phút cùng ngày, toàn bộ khối đá đã được di dời, đoạn ray hỏng được sửa xong. Tuyến đường sắt Bắc – Nam lập tức thông tuyến, các chuyến tàu tiếp tục lăn bánh bình thường.

Vụ tai nạn xô lệch đường sắt

Ông Sơn chia sẻ: “Địa hình khu vực hiểm trở, một bên núi, một bên sông. Sau những trận mưa lớn, thường xảy ra sạt lở đá. Chúng tôi luôn bố trí sẵn vật tư, nhân lực để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và tàu hỏa”.

Sự cố được xử lý thần tốc không chỉ giúp giải tỏa ách tắc tuyến Bắc – Nam mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công ty CP đường sắt Quảng Bình trong việc giữ an toàn cho tuyến giao thông huyết mạch.

MINH PHONG