Sạt lở đá, đường sắt Bắc – Nam tê liệt

Khoảng 6 giờ 10 phút, ba tảng đá lớn, có thể tích từ 1,5 đến 3m³, bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống, va đập mạnh làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có đoàn tàu nào đi qua. Ngay lập tức, các đoàn tàu trên tuyến đã được thông báo dừng tại các ga lân cận để đảm bảo an toàn.
Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Tuyến đường sắt Lạc Sơn vốn nổi tiếng hiểm trở, với nhiều đoạn một bên vách núi cao, một bên sông sâu, đường cong gấp khúc. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra đá rơi, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu.