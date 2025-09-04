Sạt lở đá, đường sắt Bắc – Nam tê liệt

Sáng 4-9, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra tại km458+200 tuyến đường sắt Lạc Sơn, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã khiến đường sắt Bắc – Nam bị ách tắc hoàn toàn.

Khoảng 6 giờ 10 phút, ba tảng đá lớn, có thể tích từ 1,5 đến 3m³, bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống, va đập mạnh làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có đoàn tàu nào đi qua. Ngay lập tức, các đoàn tàu trên tuyến đã được thông báo dừng tại các ga lân cận để đảm bảo an toàn.

Clip đá sạt lở ách tắc giao thông đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Hiện trường vụ sạt lở

Tuyến đường sắt Lạc Sơn vốn nổi tiếng hiểm trở, với nhiều đoạn một bên vách núi cao, một bên sông sâu, đường cong gấp khúc. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra đá rơi, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu.

Vụ sạt lở đang khắc phục

MINH PHONG