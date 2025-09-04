Xã hội

Giao thông

Sạt lở đá, đường sắt Bắc – Nam tê liệt

SGGPO

Sáng 4-9, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra tại km458+200 tuyến đường sắt Lạc Sơn, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã khiến đường sắt Bắc – Nam bị ách tắc hoàn toàn.

Khoảng 6 giờ 10 phút, ba tảng đá lớn, có thể tích từ 1,5 đến 3m³, bất ngờ lăn từ đỉnh núi xuống, va đập mạnh làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có đoàn tàu nào đi qua. Ngay lập tức, các đoàn tàu trên tuyến đã được thông báo dừng tại các ga lân cận để đảm bảo an toàn.

Clip đá sạt lở ách tắc giao thông đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

1000060718.jpg
Hiện trường vụ sạt lở

Tuyến đường sắt Lạc Sơn vốn nổi tiếng hiểm trở, với nhiều đoạn một bên vách núi cao, một bên sông sâu, đường cong gấp khúc. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra đá rơi, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu.

1000060715.jpg
Vụ sạt lở đang khắc phục
Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Xô lệch Gấp khúc Lạc Sơn Đoàn tàu Thể tích Tảng đá Va đập Đường ray Đỉnh núi Hiểm trở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn