Đường về miền Trung đón tết đã gần hơn

Giao thông mùa tết năm nay thuận lợi hơn khi hàng loạt đoạn cao tốc đường bộ Bắc - Nam đưa vào khai thác, kết nối đồng bộ với quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và tuyến ven biển, tạo thêm lựa chọn an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân.

Video: Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện: DƯƠNG QUANG

Đường cao tốc, trạm dừng nghỉ phát huy

Ngày 6-2, lưu thông trên tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, PV Báo SGGP ghi nhận lưu lượng phương tiện ở cả hai chiều khá thông thoáng, mặt đường êm thuận.

Tại trạm dừng nghỉ Km534 trên đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), không khí khá nhộn nhịp. Ô tô các loại nối nhau ghé vào tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi, ăn uống sau chặng đường dài.

Nhiều phương tiện ghé vào trạm dừng nghỉ Km534. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Đây là trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được đưa vào khai thác tạm, nhưng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của lái xe.

Anh Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), tài xế xe tải thường xuyên chở hàng vào Đà Nẵng, cho biết: “Trạm dừng nghỉ rộng rãi, sạch sẽ. Vào đây tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi, ăn uống, đi đường đỡ mệt hẳn”.

Theo ông Đinh Văn Bảy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm – đơn vị đầu tư trạm dừng nghỉ Km534 (Hà Tĩnh) và Km594 (Quảng Trị), hai trạm này cách nhau khoảng 60km, mỗi trạm có tổng diện tích 10ha, vốn đầu tư gần 370 tỷ đồng/trạm.

Trung bình mỗi ngày, trạm Km534 đón hàng ngàn lượt phương tiện. Việc đưa trạm vào khai thác tạm đúng dịp tết giúp tài xế có nơi nghỉ ngơi, giảm nguy cơ tai nạn.

Trạm dừng nghỉ Km534 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Ngô Sỹ Nguyên, Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II – Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, bốn dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng đã hoàn thành, tạo trục giao thông thông suốt.

Đơn vị đang tăng cường tuần tra, phối hợp Cục CSGT xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong cao điểm tết.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, tuyến đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan vừa được mở rộng, đưa vào hoạt động với 4 làn xe đã tháo thông điểm nghẽn, kết nối quốc lộ 14B, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với hầm đường bộ Hải Vân và tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, giúp giao thông thông suốt.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được kết nối trực tiếp về phía Nam hầm Hải Vân, tạo sự liền mạch trên trục giao thông Bắc - Nam.

Tuyến cao tốc này góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận tiện, hạn chế tình trạng ùn ứ, giúp giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1 và các tuyến kết nối.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Vẫn tiềm ẩn rủi ro

Bên cạnh những thuận lợi, một số tuyến giao thông trọng điểm tại khu vực miền Trung vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý là cao tốc La Sơn – Hòa Liên nối Huế với Đà Nẵng, sau các đợt ảnh hưởng của mưa lũ cuối năm 2025 đã làm xuất hiện một số điểm xuống cấp.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang nâng cấp mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Ảnh: VĂN THẮNG

Ghi nhận tại các đoạn Km42+700 – Km42+800 và Km50+700 – Km50+800, phía mái taluy dương bị trượt lở sâu, đất đá có nguy cơ tiếp tục đổ xuống mặt đường. Một số vị trí phía taluy âm xuất hiện vết nứt, sụt lún.

Hiện, đoạn Km50+700 – Km50+800 chỉ tổ chức cho xe lưu thông 1 làn, lực lượng chức năng phải túc trực 24/24 giờ để điều tiết đảm bảo giao thông.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang nâng cấp mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Ảnh: VĂN THẮNG

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên (Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh), để bảo đảm an toàn trong dịp tết, từ ngày 7-2 đến 31-3, xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên không được lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên; các xe còn lại chỉ được chạy trong khung 5 - 16 giờ, tốc độ tối đa 50km/giờ.

Thi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên những ngày cận Tết. Ảnh: VĂN THẮNG

Hối hả thi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên những ngày cận tết. Ảnh: VĂN THẮNG

Trên quốc lộ 14B đoạn qua các xã Bà Nà, Hòa Tiến, Đại Lộc (TP Đà Nẵng), tuyến kết nối trung tâm thành phố với các xã miền núi và các tỉnh Tây nguyên, tình trạng vừa thi công vừa khai thác khiến giao thông phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng xuống cấp, bụi mù mịt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Anh Nguyễn Công (36 tuổi, trú Hà Tĩnh), tài xế xe tải cho biết, mỗi lần qua quốc lộ 14B phải chạy rất chậm, quan sát kỹ, nhất là đoạn có xe máy lưu thông song song.

“Bụi mù mịt, đường hẹp, sơ sẩy là va chạm ngay”, anh nói.

Quốc lộ 14B qua địa phận TP Đà Nẵng, đoạn giáp công trình thi công bụi mù mịt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, quốc lộ 14B đang được khẩn trương sửa chữa, nâng cấp.

Do đây là tuyến độc đạo nên các đơn vị phải vừa thi công, vừa điều tiết giao thông.

Dự kiến các hạng mục hư hỏng chính sẽ hoàn thành sửa chữa trước ngày 10-2.

Một số vị trí sụt lún trên mặt đường được chắp vá tạm

DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG - XUÂN QUỲNH