An Giang: Các bến phà phục vụ liên tục trong 8 ngày tết

Chiều 9-2, ông Trần Quốc Long, Tổng Giám đốc Công ty CP phà An Giang (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch cao điểm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bến phà An Hòa - Long Xuyên được bố trí 6 phà lớn, hoạt động hết công suất trong cao điểm dịp tết

Theo đó, công ty sẽ tăng cường nhân sự, phương tiện phục vụ liên tục trong 8 ngày, từ 14-2 đến hết 21-2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 tết).

Theo kế hoạch, 7 bến phà do các xí nghiệp trực thuộc Công ty CP phà An Giang quản lý, khai thác gồm: bến phà An Hòa - Long Xuyên, bến phà Vàm Cống (bờ phường Mỹ Thới), bến phà Trà Ôn, bến phà Mương Ranh, bến phà Năng Gù, bến phà Tân Châu (bờ phường Tân Châu) và bến phà Thuận Giang sẽ đồng loạt tăng cường nhân sự, phương tiện phà sắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết.

Theo ông Long, toàn bộ các phà được bố trí hoạt động đều đã được đăng ký, đăng kiểm và bảo đảm an toàn kỹ thuật còn hiệu lực. Đội ngũ thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các bến phà đều được đăng ký kinh doanh và công bố hoạt động theo đúng quy định.

Bến phà An Hòa - Long Xuyên là bến phà trọng điểm, mỗi ngày phục vụ khoảng 15.000 lượt xe máy và hơn 2.000 lượt ô tô

Trước mỗi đợt phục vụ cao điểm, công ty đều tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, ponton, cầu dẫn; đồng thời sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt và an toàn cho hành khách trong suốt quá trình phục vụ.

Tổng Giám đốc Công ty CP phà An Giang nhấn mạnh, bên cạnh việc bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên khi làm nhiệm vụ phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, mang khẩu trang; thái độ phục vụ tận tình, thân thiện, văn minh.

NAM KHÔI