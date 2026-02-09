An Giang: Các bến phà phục vụ liên tục trong 8 ngày tết

Theo đó, công ty sẽ tăng cường nhân sự, phương tiện phục vụ liên tục trong 8 ngày, từ 14-2 đến hết 21-2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 tết).
Theo kế hoạch, 7 bến phà do các xí nghiệp trực thuộc Công ty CP phà An Giang quản lý, khai thác gồm: bến phà An Hòa - Long Xuyên, bến phà Vàm Cống (bờ phường Mỹ Thới), bến phà Trà Ôn, bến phà Mương Ranh, bến phà Năng Gù, bến phà Tân Châu (bờ phường Tân Châu) và bến phà Thuận Giang sẽ đồng loạt tăng cường nhân sự, phương tiện phà sắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết.
Theo ông Long, toàn bộ các phà được bố trí hoạt động đều đã được đăng ký, đăng kiểm và bảo đảm an toàn kỹ thuật còn hiệu lực. Đội ngũ thuyền viên có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các bến phà đều được đăng ký kinh doanh và công bố hoạt động theo đúng quy định.
Trước mỗi đợt phục vụ cao điểm, công ty đều tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, ponton, cầu dẫn; đồng thời sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt và an toàn cho hành khách trong suốt quá trình phục vụ.
Tổng Giám đốc Công ty CP phà An Giang nhấn mạnh, bên cạnh việc bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, công ty yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên khi làm nhiệm vụ phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, mang khẩu trang; thái độ phục vụ tận tình, thân thiện, văn minh.