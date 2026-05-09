Dứt điểm "khâu oai"

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là chủ trương xuyên suốt của Nhà nước ta đó nghen.

- Chuẩn không cần chỉnh! Bởi nếu làm ra một đồng mà vung tay chi xài những năm bảy đồng thì ngân sách nào chịu thấu. Nhìn đâu xa, ngay mấy buổi hội họp, trong khi cấp trên giản dị, không phô trương thì một số nơi ở cơ sở vẫn còn nặng cái cách "long trọng" không cần thiết: cờ xí giăng đầy, bông hoa khắp nẻo, nhìn vô thấy rườm rà mà xót cho hầu bao chung của ngân sách.

- Chi phí cho những thứ bày biện "xem qua rồi bỏ" này cộng dồn lại đâu phải ít.

- Biết là lãng phí, nhưng "bệnh" hình thức vẫn đắc dụng lắm - giải quyết được "khâu oai".

- Ờ, quy định về nghi lễ, trang trí đã có đủ rồi. Mong sao khâu kiểm soát cũng thực hiện quyết liệt để dứt điểm kiểu hình thức, phô trương, cho tiền thuế của dân được xài đúng chỗ.

CÔ TÁM