Thực hiện thành công ca ghép gan vợ cho chồng

Sáng nay 7-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 300. Người hiến gan là vợ của bệnh nhân được ghép tạng.

Theo BV 108, trước đó, nam bệnh nhân (51 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, điều trị liên tục 25 năm nay, đái tháo đường type 2. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và tái khám định kỳ.

Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện thấy tái phát 2 khối u ở hạ phân thùy 8 nên qua hội chẩn, các bác sĩ xác định ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân.

Các bác sĩ BV 108 thực hiện ca ghép gan thứ 300

Khi hay tin, người vợ đã không ngần ngại hiến một phần gan để cứu chồng. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, hội chẩn, các bác sĩ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện để hiến gan.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, sau đó thực hiện ghép cho người nhận. Sau ghép, 2 vợ chồng bệnh nhân được chuyển về hồi sức, chăm sóc điều trị tích cực. 24 tiếng sau ca phẫu thuật, sức khỏe của người hiến và người nhận ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

Kỹ thuật ghép gan tại BV 108 có sự phát triển mạnh mẽ

“Ca ghép gan thứ 300 là dấu mốc, thành tựu y học, là sự nỗ lực của tập thể kíp ghép gan, là câu chuyện đầy cảm động về tình nghĩa vợ chồng và niềm tin của người bệnh vào đội ngũ thầy thuốc BV 108”, PGS-TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, BV 108 chia sẻ.

PGS-TS Vũ Văn Quang cũng cho biết thêm, ca ghép gan đầu tiên được đơn vị thực hiện vào tháng 10-2017 và là ca ghép gan cùng huyết thống từ người cho sống (con trai hiến tặng mẹ). Đến nay sau 8 năm, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường

KHÁNH NGUYỄN