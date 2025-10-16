An toàn - Tiết kiệm điện

EVNHCMC hỗ trợ 300 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 10

SGGP

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa trao tặng 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi).

Khoản kinh phí 300 triệu đồng được trích từ quỹ huy động 1 ngày lương của toàn thể cán bộ, công nhân viên EVNHCMC. Số tiền hỗ trợ nhằm góp phần cùng chính quyền và các tổ chức xã hội kịp thời giúp người dân vùng bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau bão. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia sâu sắc của tập thể EVNHCMC đối với cộng đồng, góp phần cùng cả nước giúp người dân vùng bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê đến ngày 3-10, bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cụ thể, bão đã làm 51 người chết; 14 người còn mất tích và 164 người bị thương. Trong đó, sạt lở đất, lũ cuốn đã khiến 25 người tử vong, dông lốc làm 11 người thiệt mạng. Thiên tai cũng làm sập 349 căn nhà, hơn 172.000 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 66.000 căn nhà bị ngập. Ngoài ra, có gần 89.000ha lúa, hoa màu và 50.000ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000ha thủy sản, 2.200 gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

HỮU THUẦN

