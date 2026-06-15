Giá cà phê trong nước tăng

Ngày 15-6, tại thị trường nội địa, giá cà phê dao động trong khoảng 89.000 - 89.700 đồng/kg. So với cuối tuần qua, giá đã cao hơn khoảng 4.500 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có mức thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên, với 89.700 đồng/kg. Các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Trước đó, trong tháng 5-2026, giá cà phê có lúc chỉ còn hơn 80.000 đồng/kg. Giá cà phê lên sát ngưỡng 90.000 đồng/kg nhờ lực đẩy từ thị trường cà phê thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân trồng cà phê ở vùng chuyên canh Tây Nguyên.

Nông dân xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) thu hoạch cà phê vụ 2025-2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Các chuyên gia dự báo, từ nay đến cuối tháng 6, giá cà phê có thể tiếp tục duy trì những phiên bật tăng mạnh của cà phê nội địa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 972.000 tấn với 4,41 tỷ USD, tăng 13% về khối lượng nhưng giảm 9,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 5 tháng ước đạt 4.535 USD/tấn, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đức, Italy và Hoa Kỳ là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,9%, 8,1% và 7%.

Nông dân xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) phơi cà phê sau khi thu hái. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt kim ngạch kỷ lục hơn 8,9 tỷ USD. Theo ước tính của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, xuất khẩu cà phê năm nay sẽ đạt mức gần 10 tỷ USD.

ĐỨC TRUNG