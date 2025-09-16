FPT ký hợp đồng 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

Tập đoàn FPT vừa công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á, là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

FPT là công ty là công ty lớn lĩnh vực công nghệ.

Theo đó, với chuyên môn sâu trong lĩnh vực năng lượng và đội ngũ chuyên gia AI, công nghệ hùng hậu, FPT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Là đối tác chiến lược, FPT sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối, đồng thời đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa. Với cam kết cải tiến liên tục, FPT bảo đảm quy trình luôn được tối ưu hóa và tự động hóa, đi kèm hệ thống chỉ số đo lường chặt chẽ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của khách hàng về chất lượng kỹ thuật, quản trị triển khai và khả năng nắm bắt kịp thời các công nghệ mới.

Trong hai thập kỷ hợp tác, FPT luôn đồng hành cùng tập đoàn dẫn đầu ngành năng lượng trong hành trình chuyển đổi số, từ việc hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp cốt lõi, triển khai công nghệ tiên tiến cho đến tinh gọn hóa vận hành số. Thông qua đó, FPT đã không ngừng khẳng định năng lực thích ứng linh hoạt và bền bỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, đồng thời định hình nên các chuẩn mực mới của ngành năng lượng.

Năng lượng là một trong những lĩnh vực mà FPT dày dạn kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ trong hơn 20 năm qua, với đội ngũ 1.500 kỹ sư có kiến thức và năng lực công nghệ chuyên sâu. Tập đoàn cũng đã triển khai thành công hàng trăm dự án công nghệ, chuyển đổi số cho khách hàng trong lĩnh vực năng lượng trên quy mô toàn cầu.

Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức... Các hợp đồng này không chỉ mang về cho FPT nguồn doanh thu ổn định trong dài hạn mà còn chứng minh năng lực cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ AI.

BÌNH LÂM