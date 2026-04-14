FPT tăng cường sự hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp

FPT vừa ký Thỏa thuận dịch vụ chính (MSA) với Quadient, tập đoàn công nghệ và tự động hóa toàn cầu có trụ sở tại Pháp.

Đại diện FPT và Quadient ký kết hợp tác

Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, tập trung vào mở rộng mô hình Trung tâm phát triển sản phẩm và giải pháp (ODC), đồng thời tăng cường hợp tác lĩnh vực đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Quadient là đối tác đầu tiên và là một trong những đối tác quan trọng nhất của FPT tại thị trường Pháp. Với mô hình ODC quy mô 200 nhân sự, hai doanh nghiệp đã xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn, đồng phát huy năng lực vận hành dự án hiệu quả, triển khai liên tục và không ngừng đổi mới các giải pháp, sản phẩm công nghệ.

Theo thỏa thuận mới, FPT và Quadient sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Trong đó, mô hình ODC tiếp tục được tận dụng như một nền tảng triển khai chiến lược nhằm hỗ trợ các hoạt động R&D của Quadient, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí. Hợp tác này cũng hỗ trợ Quadient đa dạng hóa nguồn nhân lực thông qua mô hình kết nối Pháp – Việt, thúc đẩy đổi mới xuyên văn hóa, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực năng động và thành thạo công nghệ số của Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác trong các chương trình công nghệ thông tin và chuyển đổi số doanh nghiệp. Trọng tâm sẽ là các lĩnh vực tự động hóa, nâng cao năng suất và đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, và các dự án chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường toàn cầu.

Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, Tập đoàn FPT, cho biết: “Điểm đặc biệt của quan hệ hợp tác này nằm ở niềm tin đã được xây dựng trong suốt 20 năm qua. Quadient đã đồng hành từ những ngày đầu FPT hiện diện tại thị trường Pháp. Chúng tôi trân trọng tình bạn bền chặt giữa hai bên. Với định hướng AI-First và AI-Native, FPT cam kết phát huy toàn diện năng lực công nghệ để hỗ trợ Quadient nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI”.

KIM THANH