Samsung ra mắt thế hệ màn hình Odyssey và ViewFinity đỉnh cao

Samsung công bố mở bán toàn cầu các dòng màn hình chơi game Odyssey và màn hình đồ họa chuyên nghiệp ViewFinity S8 mới nhất, qua đó thiết lập những chuẩn mực mới về độ phân giải và hiệu năng cho cả nhu cầu chơi game lẫn hiển thị chuyên nghiệp.

Dẫn đầu thế hệ màn hình Odyssey là phiên bản Odyssey G8.

Dẫn đầu là ba phiên bản Odyssey G8 , bao gồm màn hình chơi game 6K đầu tiên trên thị trường cùng với Odyssey G7, là sản phẩm đưa công nghệ OLED của Samsung đến đến gần hơn với nhiều người dùng.

Dòng sản phẩm màn hình Samsung Gaming Odyssey G8 giới thiệu ba mẫu màn hình chiến game vượt đỉnh, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm hiệu năng cao cho đa dạng nhu cầu chơi game.

Mẫu Samsung Odyssey G8 32 inch (G80HS) thiết lập cột mốc mới khi trở thành màn hình gaming 6K đầu tiên trên thị trường, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với tiêu chuẩn gaming 4K. Độ phân giải 6K mang đến độ sắc nét và chi tiết hình ảnh vượt trội, nâng cao trải nghiệm đắm chìm đồng thời mở rộng không gian hiển thị cho cả chơi game lẫn đa nhiệm.

Trong khi đó, mẫu Samsung Odyssey G8 27 inch (G80HF) mang đến các tùy chọn hiệu năng linh hoạt, hỗ trợ độ phân giải 5K ở tần số quét 180Hz hoặc lên đến 360Hz ở độ phân giải QHD thông qua chế độ Dual Mode, phù hợp cho cả nhu cầu chơi game đắm chìm lẫn thi đấu chuyên nghiệp.

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH), với các tùy chọn kích thước 27 inches và 32 inches, được trang bị tấm nền OLED độ phân giải 4K cùng tần số quét 240Hz. Công nghệ chống chói Glare Free giúp giảm đáng kể hiện tượng chói sáng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị OLED.

Các tùy chọn kết nối, bao gồm USB-C hỗ trợ sạc lên đến 98W, đáp ứng nhu cầu thiết lập hệ thống gaming hiệu năng cao. Bên cạnh đó, Odyssey OLED G8 còn ứng dụng công nghệ QD-OLED Penta Tandem, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất, độ bền và độ sáng.

Chuẩn kết nối DisplayPort 2.1 được áp dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm, đảm bảo hiệu năng băng thông cao cho trải nghiệm hình ảnh thế hệ mới. Đồng thời, công nghệ AMD FreeSync Premium và NVIDIA G-SYNC Compatible mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, hạn chế hiện tượng xé hình.

Samsung Odyssey OLED G7 32 inch (G73SH) sở hữu độ phân giải 4K cùng tần số quét 165Hz, Odyssey G7 tái hiện hình ảnh chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà vượt trội. Đặc biệt, chế độ Dual Mode cho phép nâng tần số quét lên đến 330Hz ở độ phân giải FHD, kết hợp cùng thời gian phản hồi siêu tốc 0,03ms, giúp tối ưu hiệu suất và khả năng phản xạ trong các môi trường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Còn dòng màn hình đồ họa ViewFinity S8 được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu của môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa độ sắc nét ấn tượng, khả năng kết nối nâng cao và thiết kế công thái học linh hoạt. ViewFinity S8 27 inch (S80HF) mang đến độ phân giải 5K cùng kết nối USB-C, hỗ trợ truyền tải dữ liệu và sạc thiết bị thuận tiện. Thiết kế công thái học giúp người dùng thoải mái trong quá trình sử dụng lâu dài và nhờ mang trải nghiệm độ phân giải 5K đến trong một lựa chọn dễ tiếp cận hơn, sản phẩm giúp mở rộng khả năng tiếp cận hiệu năng hiển thị cao cấp tới nhiều đối tượng người dùng chuyên nghiệp hơn.

Các dòng sản phẩm Odyssey G8 mới, Odyssey G7 và ViewFinity S8 sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ hôm nay. Giá bán lẻ đề nghị tại thị trường Việt Nam.
KIM THANH

