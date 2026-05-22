ASUS ROG mở đặt trước laptop gaming hai màn hình

Laptop ROG Zephyrus Duo có mức giá từ 199.990.000 đồng.

Đây là chiếc laptop gaming đỉnh cao hướng đến game thủ và các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, mong muốn một thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ và khả năng đa nhiệm không giới hạn mọi lúc, mọi nơi.

ROG Zephyrus Duo định nghĩa lại trải nghiệm làm việc di động nhờ việc tích hợp hai màn hình OLED cao cấp, mang lại tổng diện tích hiển thị lên đến hơn 21 inch. Thiết kế bản lề linh hoạt hỗ trợ góc xoay 320° và chân đế tích hợp 90° cho phép sử dụng máy với 5 chế độ sử dụng chuyên biệt (Chế độ hai màn hình, Laptop, Chia sẻ 180°, Sách và Lều) đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu.

Toàn bộ thân máy được chế tác từ nhôm cao cấp được CNC tinh xảo với phối màu xám Stellar Grey sang trọng, kết hợp cùng dải đèn Slash Lighting 35 vùng độc lập và thiết kế 2 màn hình độc nhất tạo nên vẻ ngoài cao cấp và độc đáo thu hút mọi ánh nhìn. Bàn phím không dây đi kèm của máy có độ mỏng chỉ 5.1mm nhưng sở hữu hành trình phím sâu 1.7mm, có thể tháo rời và sử dụng không dây qua Bluetooth.

Cả hai tấm nền trên máy đều đạt chuẩn ROG Nebula HDR OLED với độ phân giải 3K tuyệt đẹp cùng tính năng cảm ứng mượt mà. Với tần số quét 120Hz, thời gian phản hồi siêu tốc 0.2ms và công nghệ chống xé hình NVIDIA G-SYNC trên màn hình chính, mọi chuyển động trong game đều sắc nét, không bóng mờ.

Đối với đồ họa chuyên nghiệp, cả 2 màn hình đều có độ phủ màu 100% DCI-P3, độ sai lệch màu Delta E < 1, đạt chuẩn Pantone, độ sáng cực đỉnh 1100 nits cùng chứng nhận VESA Display HDR True Black 1000 mang đến khả năng hiển thị màu sắc sống động, đồng nhất trên từng điểm ảnh với chất lượng hiển thị sắc đen sâu thẳm chân thực.

Sản phẩm được trang bị cấu hình cao cấp và mạnh mẽ nhất hiện nay: bộ vi xử lý Intel Core Ultra 9 386H mới nhất với 16 nhân xử lý mượt mà mọi tác vụ đồ họa và render 3D nặng cùng thời lượng pin ấn tượng. Sức mạnh đồ họa được đẩy lên mức tối đa nhờ card đồ họa NVIDIA GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU với 24GB VRAM GDDR7 cùng các tính năng AI đột phá như DLSS 4.5 và Ray Tracing thế hệ thứ 4.

Hệ thống tản nhiệt thông minh ROG Intelligent Cooling được tái thiết kế với tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) cỡ lớn, tấm phủ graphite nano cách nhiệt và keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp máy luôn mát mẻ khi vận hành ở thiết lập tối đa.

ROG Zephyrus Duo (GX651) trang bị cấu hình Intel Core Ultra 9 386H, RTX 5090 24GB, 64GB RAM LPDDR5X và 2TB SSD có mức giá từ 199.990.000 đồng, người dùng có thể đặt hàng qua ASUS Store Online, các cửa hàng ASUS/ROG Exclusive Store và các đại lý trên toàn quốc…

BÌNH LÂM