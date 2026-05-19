439 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên và các nhà đổi mới trẻ ở châu Á, thu hút 439 đội thi đăng ký.

Được đồng tổ chức bởi ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup (gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Nhân tài công nghệ trẻ Vingroup), cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và phát triển các sáng kiến công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp thiết của khu vực, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

Vượt ra khuôn khổ một cuộc thi, Asian Hackathon for Green Future đang trở thành nền tảng quy tụ hàng trăm đội thi từ nhiều quốc gia và các trường đại học hàng đầu châu Á. 439 đội thi quy tụ 1.439 thí sinh đến từ 22 quốc gia. Trong đó, các đội từ Việt Nam có 174 đội đăng ký, tiếp theo là Ấn Độ (114 đội), Philippines (44 đội), Trung Quốc bao gồm Hong Kong và Đài Loan (23 đội), Indonesia (20 đội)...

Asian Hackathon for Green Future hướng tới trở thành nền tảng thúc đẩy giao lưu, hợp tác xuyên biên giới của giới trẻ khu vực để phát triển những giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: ĐHV

Đáng chú ý, nhiều đội thi đến từ các trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng đại học thế giới và đại học châu Á của QS năm 2026. Trong nhóm các trường thuộc tốp 100 đại học thế giới có thể kể đến Đại học quốc gia Singapore - NUS (hạng 8 thế giới) và Đại học Công nghệ Nanyang - NTU (hạng 12 thế giới) từ Singapore; Đại học Hong Kong (hạng 11 thế giới), Đại học quốc gia Seoul - SNU (hạng 38 thế giới) từ Hàn Quốc, Đại học Kyoto (hạng 57 thế giới) từ Nhật Bản...

Ba nhóm chủ đề trọng tâm của cuộc thi cho thấy sự quan tâm đồng đều của giới trẻ châu Á đối với các thách thức môi trường và phát triển bền vững hiện nay. Trong đó, nhóm chủ đề “Tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu” chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 37% số đội đăng ký, tiếp theo là chủ đề “Chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” với 33% đội đăng ký, chủ đề “Năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp” được 30% đội đăng ký.

30 đội xuất sắc sẽ được tài trợ để đến tranh tài trực tiếp tại Trường Đại học VinUni (Hà Nội). Trong ảnh là đội thi đoạt giải quán quân cuộc thi VinUni Hackathon 2025. Ảnh: ĐHV

Các lĩnh vực học thuật của thí sinh trải rộng từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, phát triển bền vững, nông nghiệp, logistics cho tới y tế và khoa học môi trường, cho thấy tính liên ngành mạnh mẽ của cuộc thi năm nay. Qua đó, cuộc thi không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ, mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trong khu vực cùng kiến tạo những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

Sau vòng sơ loại, 30 đội xuất sắc nhất dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 6/2026 và tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia quốc tế trước khi bước vào vòng Hackathon trực tiếp kéo dài từ ngày 2-7 đến 5-7 tại Trường Đại học VinUni, Hà Nội.

TRẦN BÌNH