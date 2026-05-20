Garmin xây dựng hệ sinh thái chạy bộ qua Garmin Run Marathon Series 2026

Garmin đã công bố sự trở lại của Garmin Run Marathon Series 2026 tại Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng sống năng động và tinh thần chinh phục cột mốc mới đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Garmin Run Marathon Series 2026 tại Việt Nam đã mở cổng đăng ký.

Sau mùa giải 2025 thu hút gần 6000 vận động viên tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17 và 18-10-2026 tại Khu đô thị Sala, phường An Khánh (TPHCM), dự kiến chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi thành tích, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình “From Zero To Hero” theo cách của riêng mình.

Mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau: 5 km: Cột mốc đầu tiên dành cho những ai muốn bắt đầu hành trình chạy bộ và chinh phục vạch đích đầu tiên của riêng mình. Couple Run (5 km và 10 km): Hạng mục dành cho các cặp đôi, bạn bè hoặc đồng đội cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy. Đặc biệt, 5KM Couple Run là điểm mới trong mùa giải năm nay, mở ra trải nghiệm dễ tiếp cận hơn cho runner phong trào và người mới bắt đầu. 10 km: Cự ly dành cho runner muốn nâng cao sức bền, cải thiện thể lực và bứt phá thành tích cá nhân. 21 km: Thử thách dành cho những runner bản lĩnh, theo đuổi sự bền bỉ, kỷ luật và khát khao vượt qua giới hạn của chính mình.

Không chỉ là một giải chạy, Garmin Run Vietnam 2026 còn hướng đến việc mang đến một lễ hội thể thao sôi động, nơi runner có thể kết nối cùng cộng đồng yêu vận động, trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ và các dòng đồng hồ thông minh Garmin mới nhất, đồng thời tận hưởng nguồn năng lượng tích cực từ lối sống năng động và khỏe mạnh.

Đồng hành cùng cộng đồng runner là hệ sinh thái Garmin Forerunner Watch, dòng đồng hồ chạy bộ GPS thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe, tối ưu giáo án luyện tập và phục hồi dành cho nhiều cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên theo đuổi thành tích.

Garmin Run Vietnam 2026 mở cổng đăng ký Super Early Bird từ ngày 20 đến 26-5-2026 trên website Garmin Run với số lượng giới hạn. Garmin chỉ mở bán vé chính thức thông qua website Garmin Run Vietnam và hệ thống bán vé của đối tác Pulse Active.

BÌNH LÂM