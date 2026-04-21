FPT trở thành đối tác Certified DBaaS của MongoDB tại Việt Nam

FPT vừa chính thức xác lập vị thế đối tác Certified DBaaS (cơ sở dữ liệu theo dạng dịch vụ) đầu tiên của MongoDB tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp nội địa theo tiêu chuẩn quốc tế được các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới tin dùng.

Một phần ở trung tâm giám sát và vận hành của FPT

MongoDB là nền tảng dữ liệu phổ biến nhất thị trường hiện nay, được hơn 65.200 khách hàng toàn cầu tin dùng để xây dựng và triển khai các ứng dụng hiện đại và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng này giúp doanh nghiệp vượt qua các giới hạn của cơ sở dữ liệu truyền thống, hiện đại hóa khối lượng công việc và khai thác sức mạnh trí tuệ nhân tạo ở quy mô lớn. Mô hình dữ liệu dạng tài liệu cho phép xử lý hiệu quả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, phù hợp với kiến trúc microservices, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển sản phẩm.

Việc MongoDB lựa chọn hợp tác với FPT tại Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu cho thấy thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn trưởng thành về công nghệ dữ liệu. Để đạt được thỏa thuận này, FPT phải đáp ứng loạt tiêu chuẩn khắt khe về năng lực kiến trúc, vận hành và đội ngũ kỹ sư đạt chứng chỉ quốc tế. Điều đó đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ không chỉ ở cấp độ bản quyền phần mềm mà ở cấp độ giải pháp hoàn chỉnh, được triển khai và tối ưu ngay tại thị trường nội địa.

Thông qua hợp tác, FPT sẽ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu hiện đại theo dạng dịch vụ (Database-as-a-Service), bao gồm tư vấn kiến trúc, chuyển đổi hệ thống từ nền tảng cũ và vận hành tối ưu. Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể rủi ro kỹ thuật khi chuyển đổi số, đặc biệt với các tổ chức tài chính, bán lẻ và dịch vụ số - những ngành yêu cầu tính sẵn sàng cao và xử lý dữ liệu thời gian thực.

KIM THANH