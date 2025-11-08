Gần 1.400 tham dự Đại hội Thể thao xã Phước Hòa lần thứ I, năm 2025

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng với phần diễu hành của 25 đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và khỏe mạnh của địa phương.
Nghi thức rước đuốc và thắp sáng Đài lửa truyền thống được tổ chức trang trọng, đánh dấu thời khắc thiêng liêng mở đầu cho Đại hội.
Các tiết mục văn nghệ, hát múa tập thể, nhảy Aerobic, thể dục dưỡng sinh và đồng diễn võ thuật Karate đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng cho đại hội.
Tại Đại hội Thể thao xã Phước Hòa lần thứ I năm 2025, các vận động viên tranh tài ở 10 môn thi đấu, trong đó có 8 môn chính thức gồm bida, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền nam – nữ.
Các môn thi đấu chính thức được tổ chức từ ngày 18-10 đến 1-11-2025. 2 môn hưởng ứng là kéo co và đẩy gậy được thi đấu ngay sau lễ khai mạc.
Thông qua Đại hội, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tập thể và vận động viên xuất sắc đại diện cho xã Phước Hòa tham dự Đại hội Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.