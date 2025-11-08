Gần 1.400 tham dự Đại hội Thể thao xã Phước Hòa lần thứ I, năm 2025

Sáng 8-11, UBND xã Phước Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao xã lần thứ I, năm 2025 với gần 1.400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người lao động tham dự

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng với phần diễu hành của 25 đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và khỏe mạnh của địa phương.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghi thức rước đuốc và thắp sáng Đài lửa truyền thống được tổ chức trang trọng, đánh dấu thời khắc thiêng liêng mở đầu cho Đại hội.

Khối hồng kỳ diễu hành qua lễ đài

Các tiết mục văn nghệ, hát múa tập thể, nhảy Aerobic, thể dục dưỡng sinh và đồng diễn võ thuật Karate đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng cho đại hội.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại Đại hội Thể thao xã Phước Hòa lần thứ I năm 2025, các vận động viên tranh tài ở 10 môn thi đấu, trong đó có 8 môn chính thức gồm bida, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền nam – nữ.

Các môn thi đấu chính thức được tổ chức từ ngày 18-10 đến 1-11-2025. 2 môn hưởng ứng là kéo co và đẩy gậy được thi đấu ngay sau lễ khai mạc.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị, tập thể tham dự đại hội

Thông qua Đại hội, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tập thể và vận động viên xuất sắc đại diện cho xã Phước Hòa tham dự Đại hội Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026.

