TPHCM: Xã đảo Thạnh An sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày mai, 15-3, trong ngày hội lớn của đất nước, bà con xã đảo Thạnh An (TPHCM) sẽ bỏ lá phiếu gửi niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Có mặt tại Thạnh An trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi cảm nhận rõ không khí rộn ràng, phấn khởi đang lan tỏa khắp xã đảo.

Cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng dọc các con đường, trước từng ngôi nhà. Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường sá để chào đón ngày bầu cử.

Cử tri xã Thạnh An theo dõi danh sách, tiểu sử người ứng cử

Xã Thạnh An có hơn 3.600 cử tri tham gia bỏ phiếu. Xã bố trí 4 khu vực bỏ phiếu tại: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Thạnh An; Miễu Bà Thạnh An; Đình Thần Ngày chủ ấp Thạnh Bình; Trụ sở ấp Thiềng Liềng.

Pa-nô, băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường của xã Thạnh An

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu, từ khâu trang trí cờ hoa đến sắp xếp cơ sở vật chất, đã hoàn tất.

Trước đó, xã đảo Thạnh An đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử đến người dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức, như treo băng rôn, pa-nô, hệ thống loa phát thanh và các nền tảng mạng xã hội.

Chính quyền cũng chủ động vận động những gia đình có người đi biển dài ngày hoặc làm ăn xa sắp xếp công việc, thu xếp trở về địa phương để tham gia bầu cử vào ngày 15-3.

Công tác trang trí phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo.

Trung tá Lê Việt Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thạnh An, cho biết, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày 15-3, vừa triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển được phân công phụ trách, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống.

Đồn Biên phòng Thạnh An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương phổ biến để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cờ đỏ sao vàng được treo dọc các con đường

Cử tri trên địa bàn xã đảo Thạnh An bày tỏ sự phấn khởi khi ngày bầu cử đến gần.

Ông Lê Văn Hoa (ngụ ấp Thạnh Hòa) đã gắn bó với xã đảo hơn 60 năm, chia sẻ: “Gia đình tôi thường xuyên theo dõi truyền hình, nghe loa phát thanh để cập nhật thông tin về bầu cử, tìm hiểu kỹ các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng sau cuộc bầu cử, đời sống người dân trên đảo ngày càng được nâng cao”.

CẨM TUYẾT