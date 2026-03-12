Quân khu 7 gặp mặt hơn 800 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; cùng hơn 800 đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu 7.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của Quân khu 7 đối với các thế hệ cán bộ đi trước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Quân khu 7 gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, cung cấp thông tin, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị; tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cách mạng, chính quy, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc thông tin khái quát về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nghỉ công tác; mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, truyền thụ những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ kế tiếp; động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc gặp gỡ các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ mong muốn, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

THU HOÀI