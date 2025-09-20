Gần 700 người chung tay dọn rác công viên, bãi biển Vũng Tàu

Hưởng ứng “Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển - International Coastal Cleanup Day 2025”, gần 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, nhân viên, học sinh đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại công viên, khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM.

Sáng 20-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp cùng UBND phường Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn (TPHCM), Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng, Công ty Cổ phần Thiết bị & Kỹ thuật Khánh Linh và Câu lạc bộ Biển Xanh tổ chức sự kiện “Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển - International Coastal Cleanup Day 2025” tại khu vực Bãi Sau.

Sự kiện thu hút gần 700 tình nguyện viên, bao gồm nhân viên và đối tác LSP, học sinh, công nhân lao động và cán bộ địa phương chung tay dọn sạch 2,3 km bờ biển, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển và lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường.

Chung tay làm sạch bờ biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Ông Chitchanop Ekkamonrat, Giám đốc Bảo trì của LSP, chia sẻ, mỗi năm, hàng triệu tấn rác thải đổ ra đại dương, để lại hậu quả nghiêm trọng lên hệ sinh thái biển, gây hại đến sức khỏe con người. Sự kiện làm sạch bờ biển hàng năm khẳng định nỗ lực, sự đoàn kết, nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động...

Lễ ra quân dọn rác thải đại dương

Sau khi thu gom, toàn bộ rác đã được phân loại. Trong đó, rác tái chế được bán cho các cơ sở thu mua phế liệu tại địa phương. Số tiền này được trao tặng cho UBND phường Vũng Tàu để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường. Đây là một phần trong chương trình phát triển bền vững trọng điểm của LSP mang tên “Rác Không Thải – Waste Rescue Mission”, nhằm khuyến khích phân loại rác tái nguồn ở xã Long Sơn khởi xướng từ năm 2020, chương trình đã giúp đưa hơn 24.000 kg rác tái chế quay lại quy trình sản xuất. Hiện nay, chương trình đã được triển khai tại các hộ gia đình, trường học, đơn vị quân sự và các văn phòng tại xã Long Sơn, cùng như tại nơi làm việc của LSP.

Dọn rác để khu vực bờ biển của TPHCM sạch sẽ hơn

Ngoài các hoạt động dọn rác, LSP cũng đã triển khai thí điểm dự án tái chế lưới đánh cá cũ, biến chúng thành các sản phẩm sáng tạo, từ đó tái chế thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương và đồng thời làm sạch đại dương. “Ngày Quốc tế Làm sạch Bờ biển” là một sự kiện toàn cầu tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích mọi người thu gom rác trên bờ biển và tại các nguồn nước.

PHÚ NGÂN