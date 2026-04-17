Gắn bảo tồn văn hóa với du lịch, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào

Ngày 17-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc năm 2026, định hướng giai đoạn 2026-2030 và tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.

Tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: KHIẾU MINH

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 54 dân tộc đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng đội ngũ nghệ nhân, già làng, trưởng bản, những chủ thể trực tiếp thực hành, trao truyền di sản. Đây cũng là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp bền bỉ của lực lượng này trong việc gìn giữ “mạch sống” văn hóa tại cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, văn hóa các dân tộc thiểu số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, vừa góp phần gìn giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với đất nước nói chung và ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2025, đồng thời thảo luận sâu từ thực tiễn để đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy di sản trong giai đoạn tới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà phải gắn chặt với phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao.

Các nghệ nhân biểu diễn chào mừng trong hội nghị. Ảnh: KHIẾU MINH

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nêu rõ, 5 năm qua, công tác văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Không ít giá trị văn hóa đứng trước nguy cơ mai một; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; đội ngũ cán bộ cơ sở mỏng và thiếu chuyên môn. Một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, việc lồng ghép nguồn lực chưa hiệu quả, tiến độ triển khai một số nội dung còn chậm...

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành văn hóa xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch; bảo tồn ngôn ngữ, phong tục, tri thức dân gian; đồng thời nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản. Các đề án lớn về bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế, giáo dục trải nghiệm văn hóa trên nền tảng số cũng sẽ được xây dựng.

Hội nghị thống nhất quan điểm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số không chỉ nhằm gìn giữ bản sắc, mà phải trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia. Trên cơ sở đó, việc bảo tồn cần gắn chặt với phát triển du lịch và kinh tế văn hóa, tạo sinh kế bền vững, qua đó trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào.

Nhân dịp này, nhiều già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu đã được biểu dương, ghi nhận vì những đóng góp trong gìn giữ, trao truyền và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

VĨNH XUÂN