Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác

Sáng 1-11 (theo giờ địa phương), tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc đã diễn ra phiên họp thứ 2 Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Với chủ đề “Chuẩn bị cho một châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng cho tương lai”, Hội nghị khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế APEC xây dựng một khu vực tự cường, sẵn sàng đối mặt thách thức, tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đứng trước nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC là diễn đàn liên kết kinh tế hàng đầu khu vực và là vườn ươm, nơi thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo, đột phá.

Khẳng định vai trò không thể thiếu của thương mại và đầu tư đối với phát triển và thịnh vượng của khu vực, các nhà lãnh đạo APEC cam kết tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực; tăng cường kết nối trên cả 3 phương diện: hạ tầng - thể chế - giao lưu nhân dân; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; thúc đẩy các nỗ lực thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp tăng cường minh bạch và thương mại không giấy tờ, ủng hộ các nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng tự cường trong khu vực và toàn cầu.

Để chuẩn bị cho khu vực sẵn sàng quá trình chuyển đổi số, Hội nghị nhất trí các thành quả của khoa học công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải hướng tới mục tiêu phục vụ con người. Các nhà lãnh đạo khuyến khích các nền kinh tế tự nguyện chia sẻ thông tin về các chính sách số và công nghệ thông tin phù hợp nhằm đẩy nhanh hợp tác kinh tế khu vực; xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận; đầu tư và phát triển hạ tầng tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Hội nghị tái khẳng định cam kết triển khai Lộ trình APEC về kinh tế số và internet; tăng cường năng lực tham gia của các thành viên vào quá trình chuyển đổi số thông qua hợp tác, đào tạo và nâng cao năng lực; đẩy mạnh hợp tác thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các lợi ích của chuyển đổi số.

Để cùng nhau giải quyết các thách thức và chia sẻ lợi ích tăng trưởng, Hội nghị cam kết tăng cường hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan. Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực đối mặt với những thay đổi về nhân khẩu học, các nhà lãnh đạo kêu gọi cần có cách tiếp cận tập thể, toàn diện, liên thế hệ về việc làm, giáo dục, y tế và tài chính công, để vượt qua thách thức, khai phá các cơ hội thúc đẩy phát triển và tăng trưởng cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 . Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường, đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức.

Để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của AI và định hình mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững và nhân văn hơn, Chủ tịch nước Lương Cường đã đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC.

Theo đó, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI, đặc biệt là xây dựng các chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế. Ngoài ra, APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực.

Chủ tịch nước cũng khẳng định cần có niềm tin lẫn nhau - niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Chia sẻ quan điểm của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững; và “đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành, cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và của tất cả mọi người dân”.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên họp thứ 2 Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của Diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 32 kết thúc thành công tốt đẹp. Các thành viên APEC nhiệt liệt chúc mừng Hàn Quốc đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 và Năm APEC 2025, đồng thời chúc mừng Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2026.

