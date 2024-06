Gấp rút gỡ khó về cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm

Phó Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ban, ngành về gỡ khó cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam

Tại buổi làm việc, các địa phương đã thảo luận, bàn hướng tháo gỡ khó khăn trong cung ứng cát cho các công trình giao thông trọng điểm, như: đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, cao tốc Gò Quao – Vĩnh Thuận...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết, tại các tỉnh phía Nam có 16 dự án giao thông trọng điểm thiếu 63 triệu khối cát. Hiện đang bổ sung nguồn khai thác cát biển tại Sóc Trăng, đánh giá tác động môi trường để nâng công suất các mỏ cát sông, để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ngoài ra, Bến Tre có 6 mỏ cát quy hoạch khai thác giai đoạn 2021-2025 đang thực hiện đấu giá quyền khai thác với trữ lượng gần 10 triệu khối. Dự kiến, Bến Tre tổ chức đấu giá vào cuối 2024 đưa vào khai thác 3 mỏ, gồm: Quới Sơn, An Đức – An Hòa Tây, An Hiệp – An Ngãi Tây. Đầu năm 2025 đưa vào khai thác 3 mỏ trên sông Ba Lai để cung ứng cho các dự án giao thông trọng điểm.

Phó Thủ tướng khảo sát mỏ cát tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vào sáng 24-6

Theo Bộ GTVT, Bộ TN-MT dự kiến nguồn cát sông và cát thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng sông (khoảng 66 triệu khối) đủ bảo đảm cho nhu cầu của các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Trong đó, An Giang có khoảng 4,5 triệu khối. Tiền Giang còn khoảng 41,8 triệu khối (chưa cấp phép 21,9 triệu khối; 20 mỏ đã cấp phép nhưng hết hạn là 19,9 triệu khối). Bến Tre còn trữ lượng khoảng 25,36 triệu khối (trong đó có 10 triệu khối thu hồi từ nạo vét sông Ba Lai; 15,36 triệu khối từ các mỏ cát sông).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu đăng ký sử dụng cát biển; hướng dẫn đầy đủ về quy trình kỹ thuật bảo vệ môi trường để có thể sử dụng cát biển thay thế cát sông làm vật liệu san lấp an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ ra nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm, không được để chậm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia. Yêu cầu Bộ GTVT chính thức có văn bản công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ lý, công nghệ, vật liệu đi kèm… khi sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, làm căn cứ cho các địa phương thực hiện.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát mỏ cát xã Quới Sơn (huyện Châu Thành); đồng thời yêu cầu Bến Tre nghiên cứu thực hiện áp dụng cơ chế đặc thù để phục vụ cát san lấp cho một số công trình cao tốc ở miền Tây và đường Vành đai 3 TPHCM.

TÍN HUY