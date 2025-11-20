Hai bệnh viện phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng Marfan

Ngày 20-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hùng Vương cứu sống thành công mẹ con sản phụ mắc hội chứng Marfan, trong tình trạng bóc tách động mạch chủ cấp tính nguy kịch.

Bệnh nhân là chị S.K. (36 tuổi, quốc tịch Campuchia), mang thai ở tuần thứ 38, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy giữa tháng 10 trong tình trạng đau ngực dữ dội. Kết quả thăm khám xác định sản phụ mắc hội chứng Marfan, bị bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A, phình lớn gốc động mạch chủ – một biến chứng tim mạch tối cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết, thường gây biến chứng nguy hiểm ở hệ tim mạch, xương khớp, mắt, da, phổi... Riêng bóc tách động mạch chủ cấp tính loại A là tình trạng cấp cứu nội khoa có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp trong vòng 48 giờ đầu.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với các bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Hùng Vương tiến hành mổ bắt con khẩn cấp, đưa bé trai chào đời an toàn. Đồng thời, ê-kíp sản khoa cũng thực hiện các biện pháp tối ưu nhằm hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh cho sản phụ.

Sau hơn 2 ngày ổn định hậu sản, bệnh nhân được chuyển mổ tim cấp cứu. Ê-kíp Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim tiến hành thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, bảo tồn van động mạch chủ tự nhiên – giúp người bệnh không phải dùng thuốc kháng đông suốt đời, cải thiện chất lượng sống đáng kể.

Hiện sức khỏe sản phụ đã ổn định, bé trai phát triển tốt.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, hội chứng Marfan là bệnh lý di truyền tương đối phổ biến (tỷ lệ 1/3.000 đến 1/5.000), đòi hỏi người bệnh phải được theo dõi định kỳ để phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt về tim mạch.

GIAO LINH