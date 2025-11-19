Nguy cơ tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chỉ sau tim mạch và đột quỵ

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu năm 2025 với chủ đề "Khó thở, hãy nghĩ đến COPD", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các biện pháp giảm gánh nặng bệnh lý này trên toàn thế giới.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ, ở nước ta, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người mắc COPD chiếm 7-10% dân số. Đặc biệt, COPD đang là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên toàn thế giới chỉ sau bệnh tim mạch và đột quỵ. Bệnh COPD thường không được chẩn đoán đúng, phát hiện sớm, dẫn đến việc người bệnh không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại mít tinh

“Với sự gia tăng người hút thuốc lá tại các nước đang phát triển và quá trình già hóa dân số, tỷ lệ mắc COPD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Đây là một trong những bệnh không lây nhiễm cần được dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý lâu dài nhằm giảm thiểu các gánh nặng về y tế, kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo.

Đo chức năng hô hấp để phát hiện sớm bệnh COPD

Làm rõ thêm, PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại Việt Nam, có 50-70% bệnh nhân COPD chưa từng được chẩn đoán, hoặc chỉ phát hiện khi chức năng phổi đã giảm đáng kể. Do đó, khi cơ thể có triệu chứng về hô hấp và các yếu tố nguy cơ thì phải nghĩ đến COPD và nên đi khám sớm. COPD không thể chữa khỏi nhưng có thể cải thiện các triệu chứng nếu tránh hút thuốc và tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ.

Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về COPD ước tính đến năm 2030, thế giới sẽ có hơn 4,5 triệu trường hợp tử vong mỗi năm do COPD và các rối loạn liên quan. Gánh nặng kinh tế do COPD gây ra cũng ngày càng trở nên đáng kể.

NGUYỄN QUỐC