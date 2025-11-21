Y tế - Sức khỏe

Nội soi gắp chiếc nhẫn ra khỏi thực quản bé gái 5 tuổi

SGGPO

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca nội soi gắp một chiếc nhẫn ra khỏi thực quản bé gái 5 tuổi.

Phim chụp X-quang hiển thị chiếc nhẫn bị mắc kẹt trong thực quản bé gái
Phim chụp X-quang hiển thị chiếc nhẫn bị mắc kẹt trong thực quản bé gái

Trước đó, chiều 20-11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi L.T.A.T. (5 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng nôn ói vì hóc dị vật. Người nhà cho biết, mẹ bé làm rơi chiếc nhẫn vào chai nước nhưng không lấy ra.

Bé gái chạy chơi trong nhà, khát nước nên đã lấy chai nước uống và nuốt luôn cả chiếc nhẫn. Sau đó, bé khóc khàn tiếng, nôn ói, lấy tay để móc họng nhưng không lấy được nhẫn và gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu.

a2_chiec_nhan_20251121130015_20251121135142.jpg
Chiếc nhẫn đã được gắp ra khỏi thực quản của bé gái

Qua chụp phim X-quang, các bác sĩ nhận thấy có dị vật là chiếc nhẫn trong thực quản bệnh nhi nên đã chuyển bệnh nhi lên phòng mổ và thực hiện ca nội soi. Kết quả, bác sĩ đã gắp ra chiếc nhẫn kim loại ra khỏi thực quản và sức khỏe của em đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý, tránh để những vật mà trẻ có thể bỏ được vào miệng như trường hợp nêu trên.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

L.T.A.T. Chiều 20-11 Dị vật Long Bình Thực quản Ói Bệnh nhi Nhẫn Chụp phim Khát nước

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn