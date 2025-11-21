Nội soi gắp chiếc nhẫn ra khỏi thực quản bé gái 5 tuổi

Phim chụp X-quang hiển thị chiếc nhẫn bị mắc kẹt trong thực quản bé gái

Trước đó, chiều 20-11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi L.T.A.T. (5 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng nôn ói vì hóc dị vật. Người nhà cho biết, mẹ bé làm rơi chiếc nhẫn vào chai nước nhưng không lấy ra.

Bé gái chạy chơi trong nhà, khát nước nên đã lấy chai nước uống và nuốt luôn cả chiếc nhẫn. Sau đó, bé khóc khàn tiếng, nôn ói, lấy tay để móc họng nhưng không lấy được nhẫn và gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu.

Chiếc nhẫn đã được gắp ra khỏi thực quản của bé gái

Qua chụp phim X-quang, các bác sĩ nhận thấy có dị vật là chiếc nhẫn trong thực quản bệnh nhi nên đã chuyển bệnh nhi lên phòng mổ và thực hiện ca nội soi. Kết quả, bác sĩ đã gắp ra chiếc nhẫn kim loại ra khỏi thực quản và sức khỏe của em đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý, tránh để những vật mà trẻ có thể bỏ được vào miệng như trường hợp nêu trên.

PHÚ NGÂN