GBA-Erdinger Oktoberfest 2025: Không chỉ là lễ hội văn hóa

Tối 21-8, buổi họp báo lễ hội GBA-Erdinger Oktoberfest 2025 đã diễn ra tại TPHCM. Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục giữ vị trí lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á.

Phó Đại sứ Đức tại Việt Nam Simon Kreye, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) Alexander Ziehe, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) Peter Kompalla cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp Đức, Việt Nam đã tham dự họp báo.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Đức và Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ VĂN

Nhấn mạnh năm 2025 là năm vô cùng đặc biệt trong quan hệ Đức và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ông Alexander Ziehe cho rằng, GBA-Erdinger Oktoberfest không chỉ là một lễ hội văn hóa, mà còn là biểu tượng sống động của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Đức và Việt Nam, là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, người dân hai nước. Năm 2025 cũng là năm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GBA, đồng thời triển khai chiến lược tăng cường các hoạt động tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Trong khi đó, ông Peter Kompalla cho hay, GBA-Erdinger Oktoberfest là nền tảng để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại, thúc đẩy đầu tư, phát triển đào tạo nghề, đẩy nhanh chuyển đổi số và tiên phong trong phát triển bền vững. Dựa trên nền tảng vững chắc của 50 năm quan hệ ngoại giao, ông Peter Kompalla tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ để mang lại nhiều giá trị hơn cho cả Đức và Việt Nam.

Tiếp nối thành công của GBA-Erdinger Oktoberfest 2024 với hơn 10.500 lượt khách tham dự, lễ hội năm nay sẽ tiếp tục giữ vị trí lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á. GBA-Erdinger Oktoberfest 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, trong đó, sự kiện tại TPHCM sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 9 đến 11-10.

