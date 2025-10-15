Khi doanh nhân tiếp sức văn hóa đọc

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025 vừa kết thúc tại TPHCM, tiếp tục chứng tỏ là một “cánh én” đắc lực góp nên những mùa xuân đầy hy vọng trong hành trình phát triển văn hóa đọc. Từ đây, thói quen, tình yêu đọc sách được tiếp sức và lan tỏa rộng rãi ra cộng đồng.

1. Phát triển văn hóa đọc là câu chuyện của toàn xã hội, không riêng một cá nhân hay cơ quan, tổ chức nào đó. Do đó, việc Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và Sách liên tục 5 năm qua, được xem là một sự nhập cuộc quan trọng và cần thiết.

Năm nay, tuần lễ tiếp tục vinh danh “Tốp 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”. Danh sách này được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Hội đồng sách doanh nhân với nhiều thể loại, đề tài khác nhau: từ kinh tế, quản trị cho đến nghiệp vụ chuyên môn, tâm lý xã hội...

Hoạt động này giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc chọn lựa sách phù hợp với nhu cầu đọc, nhu cầu công việc của các giới trong doanh nghiệp.

Các tác giả đồng thời là doanh nhân được vinh danh “Tốp 10 sách hay do doanh nhân Việt viết” tại Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm nay còn vinh danh “Tốp 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025” như: 13 bài giảng của giáo Tiến (Hoàng Nam Tiến); Chinh phục cá mập (Tôn Nữ Xuân Quyên); Không ai cản được AI (Nguyễn Tiến Huy); Chào ngày mới (Nguyễn Tuấn Quỳnh); Lựa chọn, thiết kế và nuôi sống trải nghiệm khách hàng (Nguyễn Duy Linh); Nông sản Việt Nam và thế giới (Phan Minh Thông); Nhân chuỗi cửa hàng (Phùng Thanh Ngọc); Tư duy mở (Nguyễn Anh Dũng); Tuyển đúng dùng hay (Bùi Xuân Phong); Quản trị biến động và khủng hoảng (Lê Mạnh Hùng).

Điều dễ nhận thấy là những đề tài mà doanh nhân Việt viết rất phong phú và đa dạng. Đó là những vấn đề có tính chất toàn cầu nhưng lại ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế quan trọng, như: xuất khẩu, hoạt động thị trường, hay ứng dụng AI trong quản lý, xây dựng chuỗi cửa hàng…

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, cho biết: “Được viết bởi cảm nhận, tâm thế của người trong cuộc, do vậy, các đầu sách này gần gũi với những vấn đề mà giới doanh nhân Việt Nam quan tâm, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, với trình độ kinh tế của chúng ta”.

2. Ngoài quảng bá ý nghĩa của Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Tuần lễ Doanh nhân và Sách còn là cách để tạo nên sự tôn vinh sách thông qua vinh danh những doanh nghiệp có hoạt động văn hóa đọc như thành lập tủ sách hay tổ chức đọc sách trong doanh nghiệp. Đây rõ ràng là những hoạt động thiết thực góp phần phát triển văn hóa đọc trong giới doanh nhân, trong môi trường doanh nghiệp; đồng thời giúp việc đưa sách đến gần hơn với đối tượng này, phục vụ đắc lực nhu cầu đọc sách, từ đó phục vụ cho sự phát triển trong doanh nghiệp và doanh nhân.

Khi Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025 kết thúc, nhiều hoạt động và cơ hội tiếp tục được mở ra. Đại diện ban tổ chức cho biết, sau khi vinh danh “Tốp 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp”, “Tốp 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025” hay những doanh nghiệp có hoạt động văn hóa đọc tốt, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn sẽ tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với các trường đại học để xây dựng những tủ sách trong môi trường doanh nghiệp và giáo dục.

“Lựa chọn những cuốn sách của doanh nhân Việt để dạy cho sinh viên là một cách tự tôn dân tộc mình, và cũng là để chuyển tải những bài học gần gũi đến với các bạn sinh viên người Việt”, ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, chia sẻ.

Theo ông Lê Hoàng, một cơ hội khác cũng được mở ra đối với các đơn vị xuất bản: Các đơn vị xuất bản - những chủ thể có sách nằm trong tốp 100, hay tốp 10, sẽ dùng kết quả này để quảng bá, giới thiệu sách đến các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp thông qua sự kết nối này đặt mua sách, trang bị sách và tổ chức đọc sách trong môi trường doanh nghiệp và trong giới doanh nhân. Qua thực tế 5 năm cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã thông qua hoạt động này mà thuận lợi hơn rất nhiều trong việc chọn sách để trang bị cho tủ sách của mình.

“Tuần lễ Doanh nhân và Sách không chỉ dừng lại ở hoạt động tại Đường sách TPHCM mà lan tỏa đến các doanh nghiệp để các anh chị là lãnh đạo vừa đọc vừa tạo điều kiện cho công nhân, doanh nghiệp mình được mở mang trí tuệ và kiến thức. Như vậy, doanh nhân không chỉ tập trung vào sứ mệnh làm giàu mà còn nâng cao và làm giàu tri thức cho công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh.

HỒ SƠN