Ghi nhận hình ảnh bồ câu Nicobar quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngày 17-4, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) cho biết, thông qua hệ thống máy bẫy ảnh hiện đại, đơn vị đã ghi nhận những hình ảnh quan trọng về loài bồ câu Nicobar đang kiếm ăn dưới tán rừng tại các lâm phần thuộc vườn.

Theo dữ liệu trích xuất, các cá thể bồ câu Nicobar xuất hiện trong trạng thái khỏe mạnh, tích cực tìm kiếm thức ăn là các loại hạt và quả rừng rụng trên mặt đất. Kết quả này đến từ việc ứng dụng công nghệ giám sát đa dạng sinh học tại các khu rừng sâu, nơi con người khó tiếp cận trực tiếp.

Bồ câu Nicobar là loài chim quý hiếm, được xếp vào nhóm gần nguy cấp trong Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại Việt Nam, Côn Đảo là một trong số ít khu vực còn ghi nhận sự hiện diện và duy trì quần thể loài này trong tự nhiên.

Việc ghi nhận hình ảnh loài chim quý hiếm kiếm ăn cho thấy các lâm phần tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được bảo vệ hiệu quả, hệ sinh thái rừng nguyên sinh duy trì ổn định, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào và môi trường sống an toàn cho động vật hoang dã.

Trước đó, Ban quản lý vườn đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động xâm nhập rừng trái phép, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn các loài đặc hữu, quý hiếm. Dữ liệu từ hệ thống máy bẫy ảnh lần này sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng các phương án bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

THÀNH HUY