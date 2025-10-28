Ghi nhận sự hỗ trợ của quốc tế với người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai

Sáng 28-10, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Hà Nội), Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã tổ chức Lễ ghi nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10 và 11 tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ ghi nhận sáng nay 28-10 tại Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đồng chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, đến thời điểm này, các tổ chức, đối tác quốc tế và các đại sứ quán đã viện trợ, cam kết viện trợ cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11 ở Việt Nam khoảng 9,6 triệu USD. Trong đó, khoảng 7,1 triệu USD là tiền mặt để phát cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai (chiếm 74%); còn lại là hàng hóa trị giá 2,5 triệu USD (chiếm 26%).

Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10 và 11 tại Việt Nam

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã có lời cảm ơn và ghi nhận những hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng thiên tai. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chia sẻ về định hướng của Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đối với công tác phòng chống thiên tai, khắc phục thiệt hại và tái thiết trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao biểu trưng hỗ trợ của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đại sứ quán các nước, đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế đã có đóng góp cho hoạt động hỗ trợ người dân Việt Nam sau các cơn bão vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn các nước, tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, tăng cường năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, củng cố hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thiên tai.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, đây cũng là cơ hội nhìn lại hoạt động của Liên hợp quốc với công tác ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu thời gian qua và định hướng hỗ trợ quốc tế tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế dự buổi lễ. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi lễ, đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế cũng chia sẻ thông tin về khoản viện trợ mới dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân vùng bão lũ, ưu tiên nhóm dễ tổn thương và tăng cường năng lực ứng phó, thể hiện cam kết hợp tác lâu dài trong phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

PHÚC HẬU